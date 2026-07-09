Při tragické nehodě v Zašové zemřela dívka (†17)! Zbabělci, zuří přeživší
Přeživší účastníci tragické nehody u Zašové na Vsetínsku poprvé popsali, co předcházelo osudové jízdě. Tvrdí, že je dvojice mladíků přesvědčovala, aby nastoupili do auta, přestože původně chtěli jen přespat. Po havárii, při níž zemřela sedmnáctiletá dívka, pravděpodobný řidič i spolujezdec z místa utekli.
K nehodě došlo v noci ze soboty na neděli. Renault při jízdě od Zašové nezvládl projet zatáčku, vyjel ze silnice a narazil do stromu. Sedmnáctiletá dívka utrpěla zranění neslučitelná se životem. Další tři cestující skončili v nemocnici, dva s těžkým zraněním. Policie uvedla, že pravděpodobný řidič i jeho spolujezdec po havárii z místa odešli.
Jeden z devatenáctiletých pasažérů uvedl, že si na samotnou havárii vůbec nepamatuje. Po nárazu byl v bezvědomí a probral se až v nemocnici. Druhý zraněný (16) utrpěl otřes mozku, pohmožděnou ruku, naražený spánek a několik tržných ran.
Nikam jet nechtěli
Oba mladíci shodně tvrdí, že původní plán vypadal úplně jinak. Po pouti chtěli využít zaparkované auto pouze k přespání. „Sám nevím, proč jsme vůbec vyjeli. Auto bylo kamarádky, toho kluka jsme skoro nikdo neznali,“ popsal jeden z přeživších.
Druhý uvedl, že dvojice mladíků je přemlouvala ke společné jízdě. „Řekli jsme jim, že se jdeme do auta jenom vyspat. Sedl jsem si za volant, jeden z nich mě přemlouval, ať si jdu sednout dozadu, že se s námi projedou. Přemlouvali nás, že nic nepili, že jsou úplně v pohodě,“ řekl CNN Prima NEWS.
Vyšetřování zatím nepřineslo odpověď na otázku, kdo v době nehody skutečně seděl za volantem. Policie zároveň potvrdila, že nikdo z posádky nebyl připoután bezpečnostním pásem.
Nejvíc je zasáhl útěk z místa nehody
Přeživší také neskrývají rozhořčení nad tím, že po nárazu dvojice mladíků z místa odešla místo toho, aby přivolala pomoc. „Nemělo to skončit takhle, štve mě to,“ uvedl jeden ze zraněných.
Jeho kamarád přidal ještě ostřejší slova. „Zbabělci. Nečekal jsem, že by udělali něco takového. Dost mě to zasáhlo hlavně potom, co jsem zjistil, že kvůli tomu kamarádka zemřela,“ přiznal emotivně.
Policisté po dvojici okamžitě vyhlásili pátrání a pravděpodobného řidiče dopadli ještě v den nehody. Kriminalisté nadále zjišťují přesný průběh tragédie, počet osob ve vozidle i to, kdo Renault skutečně řídil. Případ prověřují mimo jiné pro podezření z neposkytnutí pomoci.
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