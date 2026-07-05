Tragická nehoda na Vsetínsku: Řidič narazil do stromu a utekl
Při noční dopravní nehodě u Zašové na Vsetínsku zemřela jedna žena a další tři lidé utrpěli zranění. Řidič i jeho spolujezdec po havárii z místa utekli. Policie nyní vyšetřuje okolnosti nehody i to, kdo vozidlo v době havárie skutečně řídil.
Při nehodě automobilu u Zašové na Vsetínsku v sobotu v noci zemřela žena. Další tři cestující se zranili, z toho dva těžce. Záchranáři všechny zraněné převezli do nemocnice. Řidič a jeho spolujezdec z místa havárie utekli. Okolnosti nehody vyšetřují dopravní policisté a kriminalisté. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Nehoda se stala v sobotu dvě hodiny po půlnoci „Řidič vozidla Renault při jízdě od obce Zašová směrem k hlavní komunikaci nezvládl projet zatáčkou, vyjel vpravo mimo vozovku a havaroval do stromu. Ve vozidle v tu dobu cestovalo několik osob. Jedna z cestujících utrpěla zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla,“ uvedla Kozumplíková.
Další dva cestující převezli záchranáři do nemocnic s těžkým zraněním, jednoho z nich transportoval vrtulník. Jedna dívka skončila v nemocnici s lehkým zraněním. Žádný z cestujících v havarovaném autě nebyl připoutaný bezpečnostním pásem. „Kolik osob ve vozidle skutečně cestovalo a kdo z nich řídil, je předmětem probíhajícího prověřování,“ dodala Kozumplíková.
Podle dostupných informací jde o 13. oběť dopravních nehod ve Zlínském kraji v letošním roce. Loni zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.
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