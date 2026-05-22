Povoz se splašenými koňmi v Rožnově narazil do stromu: Dvě zraněné děti, pro muže letěl vrtulník

Splašení koně s vozem narazili do stromu, tři zranění.
Autor: ČTK - 
22. května 2026
15:40

Splašení koně narazili v pátek odpoledne v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku s povozem do stromu. Nehoda si vyžádala zranění dvou dětí a také dospělého muže.

Všichni tři skončili v nemocnici, pro muže letěl vrtulník. Na sociální síti to uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Neobvyklá nehoda se v části města Uhliska stala krátce před 13:00. „Dvojice koní táhnoucích povoz, ve kterém cestoval dospělý muž a dvě děti, se během jízdy náhle splašila. Nekontrolovatelný povoz sjel z cesty a svou divokou jízdu ukončil až prudkým nárazem do stromu,“ uvedla Javoříková.

Nehoda si podle ní vyžádala zranění všech tří lidí. „Nejvážněji byl zraněn dospělý muž, ke kterému byl na místo povolán vrtulník letecké záchranné služby. Obě děti utrpěly rovněž zranění a po prvotním ošetření byly převezeny sanitními vozy do nemocnice,“ uvedla mluvčí.

Zásah zdravotníkům, hasičům a policistům komplikovala přítomnost splašených zvířat. „Jeden z koní po nehodě utekl a sám se vrátil do nedaleké stáje. Druhý kůň zůstal na místě nehody, kde bylo nutné zajistit jeho zklidnění a bezpečnost zasahujících složek,“ doplnila Javoříková. Příčinou a okolnostmi události se nyní zabývá policie.

