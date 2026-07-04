Tragická nehoda na Lounsku: Po čelní srážce začala hořet dvě auta

K požáru dvou osobních automobilů po dopravní nehodě vyjížděli dnes dopoledne hasiči na Lounsku.
K požáru dvou osobních automobilů po dopravní nehodě vyjížděli dnes dopoledne hasiči na Lounsku.
K požáru dvou osobních automobilů po dopravní nehodě vyjížděli dnes dopoledne hasiči na Lounsku.
K požáru dvou osobních automobilů po dopravní nehodě vyjížděli dnes dopoledne hasiči na Lounsku.
Ilustrační foto.
Autor: ČTK - 
4. července 2026
14:28

Na silnici I/6 u Lubence se srazila dvě osobní auta, která po nárazu zachvátily plameny. Ve vozech cestovalo osm lidí, šest z nich utrpělo lehká zranění a skončilo v nemocnici. Díky tomu, že všichni stihli vozidla včas opustit, si nehoda nevyžádala žádné oběti.

K požáru dvou osobních automobilů po dopravní nehodě vyjížděli dnes dopoledne hasiči na Lounsku. Auta, ve kterých cestovalo osm lidí, se střetla na silnici I/6 u Lubence. Přestože nehoda vypadala děsivě, v době příjezdu hasičů na místo byly už posádky z vozů venku, uvedl na Facebooku Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Podle mluvčího zdravotnické záchranné služby Prokopa Voleníka ošetřili záchranáři šest lehce zraněných, všechny převezly sanitky ke kontrolnímu vyšetření do nemocnice.

Požár dvou vozů po dopravní nehodě na silnici I/6 byl na operační středisko hasičů ohlášen kolem 11:20, na místo vyjely tři hasičské jednotky z Ústeckého kraje a sousedních středních Čech. „Již během příjezdu hasiči pozorovali z místa zásahu hustý černý dým. Průzkum potvrdil, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních automobilů, které byly po střetu zcela zachváceny plameny,“ popsali hasiči na sociálních sítích.

Hasiči na místě ověřili, že ve vozech nikdo není, posádky stihly utéct. „Okamžitě zahájili hasební práce dvěma vysokotlakými proudy a zároveň provedli průzkum okolí, aby vyhledali účastníky nehody. Díky rychlému zásahu se podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Po dobu zásahu byla komunikace zcela uzavřena, dopravu na místě řídila Policie ČR. Příčiny dopravní nehody i vzniku požáru jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedli hasiči.

K požáru dvou osobních automobilů po dopravní nehodě vyjížděli dnes dopoledne hasiči na Lounsku.
K požáru dvou osobních automobilů po dopravní nehodě vyjížděli dnes dopoledne hasiči na Lounsku.
K požáru dvou osobních automobilů po dopravní nehodě vyjížděli dnes dopoledne hasiči na Lounsku.
K požáru dvou osobních automobilů po dopravní nehodě vyjížděli dnes dopoledne hasiči na Lounsku.
Ilustrační foto.

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Horor zažil řidič v Brně, když mu za jízdy začalo hořet auto. Stačil vyběhnout včas. (listopad 2025)
Zdroj: Policie ČR

 

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