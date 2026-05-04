Požár v Českém Švýcarsku lokalizovali: Na místě 500 hasičů

Požár lesa v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic, 3. května 2026, Jetřichovice, Děčínsko
Autor: ČTK - 
4. května 2026
19:04

Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v Národním parku České Švýcarsko, s kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude, plocha požářiště klesla z původních 100 hektarů na asi 20 hektarů. V pořadu Interview ČT24 to řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.

„V 18:25 jsme vyhlásili lokalizaci požáru. Jsme si jisti, že se požár nešíří a šířit nebude,“ prohlásil. I kdyby se povětrnostní podmínky v oblasti zhoršily, hasiči jsou podle něj přesvědčeni, že mají požár ve vymezeném území pod kontrolou.

Doufají, že v současném suchém a horkém počasí jim v úterý pomohou dešťové přeháňky, byť srážek asi nebude moc.

Vlček předpokládá, že hasiči svůj zásah ukončí do konce tohoto týdne, poté místo předají i s některými doporučeními správě národního parku.

Na Děčínsku hoří v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali tři týdny. Tehdy ale požár zasáhl desetkrát větší území.

S požárem bojují stovky hasičů s potřebnou technikou z několika krajů, dnes jich bylo přes 500. Přes den využívají vrtulníky s bambi vaky na vodu. Česko o víkendu požádalo o pomoc ostatní země Evropské unie, Slovensko už vyslalo hasiče i své dva armádní vrtulníky.

požárnárodní parklesní požárHasičský záchranný sborNárodní park České ŠvýcarskoVladimír VlčekDěčín
Nemajitel Niceho ( 4. května 2026 19:56 )

Asi to zní děsivě, ale potvrdilo se to mimo jiné také když naposledy hořelo ve stejné lokalitě. Ten oheň přináší jen dobré. Vyhořelá místa se velmi rychle vzpamatovala a znovu rozkvetla. V podstatě největším problémem jsou lidé. Tady ten starobinec asi. Nebýt toho a dalších lidských zásahů do přírody, postarala by se příroda k všechno sama. Tahle plameny existují na zemi mnohem déle než člověk. Staré neplodné shoří a na spáleništi vyroste nové čerstvé svěží. Oheň je zkrátka očistný prvek.

