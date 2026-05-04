Požár v Českém Švýcarsku lokalizovali: Na místě 500 hasičů
Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v Národním parku České Švýcarsko, s kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude, plocha požářiště klesla z původních 100 hektarů na asi 20 hektarů. V pořadu Interview ČT24 to řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.
„V 18:25 jsme vyhlásili lokalizaci požáru. Jsme si jisti, že se požár nešíří a šířit nebude,“ prohlásil. I kdyby se povětrnostní podmínky v oblasti zhoršily, hasiči jsou podle něj přesvědčeni, že mají požár ve vymezeném území pod kontrolou.
Doufají, že v současném suchém a horkém počasí jim v úterý pomohou dešťové přeháňky, byť srážek asi nebude moc.
Vlček předpokládá, že hasiči svůj zásah ukončí do konce tohoto týdne, poté místo předají i s některými doporučeními správě národního parku.
Na Děčínsku hoří v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali tři týdny. Tehdy ale požár zasáhl desetkrát větší území.
S požárem bojují stovky hasičů s potřebnou technikou z několika krajů, dnes jich bylo přes 500. Přes den využívají vrtulníky s bambi vaky na vodu. Česko o víkendu požádalo o pomoc ostatní země Evropské unie, Slovensko už vyslalo hasiče i své dva armádní vrtulníky.
Asi to zní děsivě, ale potvrdilo se to mimo jiné také když naposledy hořelo ve stejné lokalitě. Ten oheň přináší jen dobré. Vyhořelá místa se velmi rychle vzpamatovala a znovu rozkvetla. V podstatě největším problémem jsou lidé. Tady ten starobinec asi. Nebýt toho a dalších lidských zásahů do přírody, postarala by se příroda k všechno sama. Tahle plameny existují na zemi mnohem déle než člověk. Staré neplodné shoří a na spáleništi vyroste nové čerstvé svěží. Oheň je zkrátka očistný prvek.