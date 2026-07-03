Hrůzná nehoda kamionů si vyžádala dva životy: Auta začala hořet!

Smrtelná srážka kamionů na Havlíčkobrodsku
Smrtelná srážka kamionů na Havlíčkobrodsku
Smrtelná srážka kamionů na Havlíčkobrodsku
Smrtelná srážka kamionů na Havlíčkobrodsku
Smrtelná srážka kamionů na Havlíčkobrodsku
Autor: ČTK - 
3. července 2026
20:30

Dva životy si vyžádal dnešní čelní střet dvou nákladních aut na silnici 38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. Vozidla po nehodě začala hořet. Oba řidiči zemřeli, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Silnice byla přes pět hodin neprůjezdná. Jedním pruhem se provoz podařilo obnovit okolo 15:45. Plně průjezdná byla po 19:30, uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

„Provoz je řízen semafory. Dále probíhá vyprošťování nákladního vozidla, které zůstalo po dopravní nehodě v přilehlém poli,“ dodala Kroutilová.

Nehoda se stala po 10:15.Nákladní auta začala hořet. Zasahujícím hasičům se oheň podařilo úplně zlikvidovat asi za půl hodiny.

Smrtelná srážka kamionů na Havlíčkobrodsku
Smrtelná srážka kamionů na Havlíčkobrodsku
Smrtelná srážka kamionů na Havlíčkobrodsku
Smrtelná srážka kamionů na Havlíčkobrodsku
Smrtelná srážka kamionů na Havlíčkobrodsku

Témata:
nehodakamionsmrtpožárnáklaďákHavlíčkobrodskosilniceokres Havlíčkův BrodŠtokynákladní automobil
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