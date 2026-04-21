Otřesné záběry z českých farem: Kopání do hlavy i mrtvá telata

Spolek zveřejnil záběry bití krav z devíti farem v Česku.
Aktualizováno -
21. dubna 2026
16:01
Autor: Martin Lisičan, ČTK - 
21. dubna 2026
15:44

Spolek Zvířata nejíme v úterý zveřejnil znepokojivé záběry z devíti kravínů na Vysočině a v Libereckém kraji. Zachycují bití a kopání krav do různých částí těla. Upozorňujeme, že záběry jsou drastické. 

Spolek v tiskové zprávě uvedl, že tyto farmy dodávají mléko Mlékárně Pragolaktos, kterou vlastní německá společnost Sachsenmilch Leppersdorf. Nově zveřejněné záběry byly podle spolku pořízené na farmách v Nové Vsi u Chotěboře, Okrouhličce, Horní Krupé, Vadíně, Sázavce a Zboží na Havlíčkobrodsku, Uhřínovicích na Jihlavsku a Mříčné a Peřimově na Semilsku. 

Podle spolku záběry rovněž dokumentují běžnou praxi oddělování nově narozeného telete od matky, Na záběrech jsou podle spolku patrná i mrtvá telata v kafilerní části provozu. Státní veterinární správa (SVS) se začala zveřejněnými záběry zabývat a po jejich analýze případně zkontroluje dění na farmách, sdělil ČTK mluvčí SVS Petr Majer.

Předseda představenstva ZD Mříčná na Semilsku Milan Jebavý v úterý řekl, že nemá žádné informace o tom, že by se se zvířaty v jejich chlévech špatně zacházelo. „To není možné, to musí být staré záběry, možná tak před třemi lety. Chlévy pravidelně objíždím a na nic takového jsem nenarazil, upozorním zootechničku,“ řekl. Žádné podněty na špatné zacházení se zvířaty v Mříčné a Peřimově na Semilsku teď ani v minulosti nedostala ani krajská veterinární správa. „Čekáme, až ty záběry dostaneme,“ řekl ředitel liberecké veterinární správy Roman Šebesta.

Na Vysočině se podle spolku záběry týkaly chovů v sedmi zemědělských podnicích. Zástupci pěti z nich ČTK shodně řekli, že video, které by se jich týkalo, neviděli, proto se k němu nemohou vyjádřit. Potvrdili, že mléko dodávají Mlékárně Pragolaktos.

„Násilné výjevy zachycené v nejnovějším videu se neustále opakují i ve všech předchozích případech zdokumentovaných v rámci kampaně. Nelze je proto považovat za ojedinělá selhání jednotlivců, ale za ukázku toho, jak to běžně chodí na farmách, kde jsou zneužívány krávy pro produkci mateřského mléka,“ uvedla spoluzakladatelka spolku Michaela Vincourová.

Spolek Zvířata nejíme zhruba rok zveřejňuje materiály pořízené ve více než 70 kravínech po celé České republice. Loni na podzim třeba publikoval případ špatného zacházení se zvířaty ve společnosti Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku. SVS se tehdy rozhodla podat na firmu trestní oznámení. Na základě dříve zveřejněných záběrů bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) nařídil loni v únoru mimořádné kontroly. Z 59 chovů našli inspektoři problém na jednom na Vysočině. Telata zde byla uvázaná od narození, což zákon zakazuje, a jejich podmínky ustájení neodpovídaly požadavkům.

Martin Lisičan
Modrý motýl ( 21. dubna 2026 23:56 )

Tak z toho videa je mi hodně zle a hodně smutno... 😪 To snad, ani není možný, čeho jsou ty *** schopný ‼️‼️ Všechny do jednoho vyházet a dát k soudu ‼️‼️ Chudáčci zvířata 😭😭😭😭😭😭😭

Uživatel_6270639 ( 21. dubna 2026 18:43 )

Pěkný hnus,to zaměstnávají psychopaty ? Nedokážu si představit že taková ho**da mohou žít normální život nebo nedej bože mít rodinu a vychovávat děti. Vždyť i ty krávy jsou živý tvor určený třeba k jídlu ,právě proto by si ho lidé měli vážit a zachovávat úctu k jeho užitku.

BOROCOMP ( 21. dubna 2026 16:56 )

Proboha, jak je tohle možné? Orgány státní správy buzerují (tzv. stíhají) chovatele za uvázání psa k boudě a s hospodářskými zvířaty se u nás zachází hůř jak s lidmi v vyhlazovacích "koncentračních" táborech ve čtyřicátých letech minulého století. ..

Video se připravuje ...
