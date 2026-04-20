Kouř z požáru byl vidět zdaleka, zhruba od Slavkova u Brna. Na místo jela také mobilní chemická laboratoř, obyvatelům bylo doporučeno nevětrat. Nebezpečné koncentrace škodlivin nebyly naměřeny. Hasiči nasadili 16 jednotek, v přepočtu zhruba 80 hasičů. Místo rozdělili na tři úseky, vodu dováží kyvadlově.
„Událost je v současné době bez zranění, škoda a příčina vzniku požáru nejsou známy,“ řekl ráno mluvčí Jaroslav Mikoška. Policie uzavřela nejbližší ulice pro snazší příjezdy a odjezdy hasičů.
Požár, který vypukl kolem půl šesté ráno, dostali pod kontrolu ve 12.30 hodin. Tři hasiči se lehce zranili, záchranáři je ošetřili na místě.
Škoda nejméně 50 milionů
„Máme nasazeny čtyři kusy výškové techniky. Na místě je naše dronová služba,“ uvedli hasiči na sociální síti Threads. Lidem v okolí skladu doporučili nevětrat a omezit pobyt venku.
Podle hasičů se ještě před jejich příjezdem evakuovalo z haly 24 lidí, šlo o zaměstnance firmy. „Jedná se o požár skladu s plastovými výrobky,“ upřesnili.
Předběžně odhadovaná škoda způsobená požárem skladu je 50 milionů Kč, není ale konečná. Další majetek za hruba půl miliardy hasiči uchránili. Příčina vzniku požáru se zjišťuje.