Mladík u Záryb zavraždil policistku Petru: Zvrat po letech!

Mladík v Zárybech zavraždil policistku Petru: Zvrat po letech!
Mladík v Zárybech zavraždil policistku Petru: Zvrat po letech!
Pohřeb Petry Z., přejeté policistky Josefem Novákem.
Josef Novák dostal za vraždu policistky 16,5 roku za mřížemi
Josef Novák dostal za vraždu policistky 16,5 roku za mřížemi
Autor: Martin Lisičan, rv - 
16. listopadu 2026
10:49

Policistka Petra Zajičková (†36), máma dvou dětí, se před dvanácti lety nevrátila ze služby domů k rodině. Autem ji srazil a usmrtil zdrogovaný Josef Novák. Soud ho za vraždu poslal na 16,5 roku do basy. Soud po dvanácti letech nepravomocně rozhodl o jeho propuštění! Rodina zavražděné maminky založila petici.

K tragédii došlo v deštivý podvečer 2. května 2014. Novák v autě s registračními značkami z jiného vozu ujížděl policistům. U obce Záryby na Mělnicku tehdy mu jako zátaras postavili do cesty služební vůz policisté Petra Z. s kolegou.

Smrtelná zranění

Zdrogovaný Novák ale zátaras projel a policistku Petru srazil. Vážně zraněnou ji převezli do nemocnice, kvůli špatnému počasí tehdy nemohl vzlétnout záchranářský vrtulník. Druhý den zraněná, i přes veškerou snahu zdravotníků, zemřela.

Nováka obžalovali z vraždy a pravomocně odsoudili na 16,5 roku do vězení. Po dvanácti letech za mřížemi požádal o podmíněné propuštění! „Dne 3. září 2026 bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění, toto rozhodnutí není pravomocné,“ uvedl pro Deník mluvčí Okresního soudu v Jablonci Jaroslav Kneř. Jelikož v případu byla podána stížnost, věcí se bude zabývat krajský soud. 

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Rodina zavražděné policistky s propuštěním Josefa Nováka nesouhlasí. Založila proto internetovou petici. Podle pozůstalých byla Petra milující maminkou dvou chlapců. Její smrt navždy změnila jejich životy a zničila celou rodinu. „Josef Novák, který měl 11 zákazů řízení, usedl za volant pod vlivem drog a připravil naši Péťu o život. Podle našeho vnímání, jeho následného chování a dosavadního přístupu nikdy neprojevil skutečnou lítost nad tím, co způsobil,“ uvedla rodina. „(...) Žádáme proto, aby Josef Novák nebyl předčasně propuštěn a aby si odpykal celý trest, který mu byl uložen,“ dodala. S prosbou o podpis petice se rodina obrátila směrem k veřejnosti. „Každý podpis je pro nás důležitý. Je to hlas za Péťu a za spravedlnost,“ stojí v petici nakonec.

Policistka Petra, která v uniformě sloužila od svých 20 let, měla v Mělníku pohřeb s veškerými poctami. Rodina, manžel a dvě děti, z veřejné sbírky získala 1,5 milionu korun jako pomoc do nelehkých začátků bez milované ženy a mámy. Pozůstalým pak má podle verdiktu soudu Novák uhradit nemajetkovou újmu v celkové výši téměř devět milionů korun.

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Mladík v Zárybech zavraždil policistku Petru: Zvrat po letech!
Mladík v Zárybech zavraždil policistku Petru: Zvrat po letech!
Pohřeb Petry Z., přejeté policistky Josefem Novákem.
Josef Novák dostal za vraždu policistky 16,5 roku za mřížemi
Josef Novák dostal za vraždu policistky 16,5 roku za mřížemi

Témata:
rodinavraždaZárybyokres MělníkpeticeJosef Novák
Martin Lisičan
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begonie ( 16. listopadu 2026 14:06 )

A Langer - Otík je trošku blázen asi - jedině jeho příspěvky ignorovat... On si vystačí v diskusi sám 😨 😨 😨

Uživatel_6395318 ( 16. listopadu 2026 13:51 )

👏🙏👍👍👍👍👍at si odsedí vo ma a leči se a uhradí co ma rodině dětem

A Langer ( 16. listopadu 2026 13:42 )

A hele, jelito Otík má nový nick a opět perlí 😨

begonie ( 16. listopadu 2026 13:05 )

Pro toho hajzla není jediná polehčující okolnost - 11 zákazů řízení, na autě registrační značky jiného vozu, řídil pod vlivem drog.... navíc ani neprojevil lítost, že zničil mnoha lidem život 👎 👎 Finančního odškodnění se děti od něho stopro nedočkají.... 👎

Ford Super duty military ( 16. listopadu 2026 11:48 )

Nikdy takovou Petici nemohu podepsat z Morálního aspektu samotné věci, aby bylo jasno !

Jsem totiž velmi zásadový.

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