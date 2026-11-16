Mladík u Záryb zavraždil policistku Petru: Zvrat po letech!
Policistka Petra Zajičková (†36), máma dvou dětí, se před dvanácti lety nevrátila ze služby domů k rodině. Autem ji srazil a usmrtil zdrogovaný Josef Novák. Soud ho za vraždu poslal na 16,5 roku do basy. Soud po dvanácti letech nepravomocně rozhodl o jeho propuštění! Rodina zavražděné maminky založila petici.
K tragédii došlo v deštivý podvečer 2. května 2014. Novák v autě s registračními značkami z jiného vozu ujížděl policistům. U obce Záryby na Mělnicku tehdy mu jako zátaras postavili do cesty služební vůz policisté Petra Z. s kolegou.
Smrtelná zranění
Zdrogovaný Novák ale zátaras projel a policistku Petru srazil. Vážně zraněnou ji převezli do nemocnice, kvůli špatnému počasí tehdy nemohl vzlétnout záchranářský vrtulník. Druhý den zraněná, i přes veškerou snahu zdravotníků, zemřela.
Nováka obžalovali z vraždy a pravomocně odsoudili na 16,5 roku do vězení. Po dvanácti letech za mřížemi požádal o podmíněné propuštění! „Dne 3. září 2026 bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění, toto rozhodnutí není pravomocné,“ uvedl pro Deník mluvčí Okresního soudu v Jablonci Jaroslav Kneř. Jelikož v případu byla podána stížnost, věcí se bude zabývat krajský soud.
Rodina zavražděné policistky s propuštěním Josefa Nováka nesouhlasí. Založila proto internetovou petici. Podle pozůstalých byla Petra milující maminkou dvou chlapců. Její smrt navždy změnila jejich životy a zničila celou rodinu. „Josef Novák, který měl 11 zákazů řízení, usedl za volant pod vlivem drog a připravil naši Péťu o život. Podle našeho vnímání, jeho následného chování a dosavadního přístupu nikdy neprojevil skutečnou lítost nad tím, co způsobil,“ uvedla rodina. „(...) Žádáme proto, aby Josef Novák nebyl předčasně propuštěn a aby si odpykal celý trest, který mu byl uložen,“ dodala. S prosbou o podpis petice se rodina obrátila směrem k veřejnosti. „Každý podpis je pro nás důležitý. Je to hlas za Péťu a za spravedlnost,“ stojí v petici nakonec.
Policistka Petra, která v uniformě sloužila od svých 20 let, měla v Mělníku pohřeb s veškerými poctami. Rodina, manžel a dvě děti, z veřejné sbírky získala 1,5 milionu korun jako pomoc do nelehkých začátků bez milované ženy a mámy. Pozůstalým pak má podle verdiktu soudu Novák uhradit nemajetkovou újmu v celkové výši téměř devět milionů korun.
A Langer - Otík je trošku blázen asi - jedině jeho příspěvky ignorovat... On si vystačí v diskusi sám 😨 😨 😨