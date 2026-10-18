Násilný čin na Děčínsku: Pachatel při pokusu o útěk narazil do nákladního auta

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malik)
Autor: ČTK - 
18. října 2026
09:58

Policisté vyšetřují násilný trestný čin, který se stal v noci na neděli v Jílovém na Děčínsku. V souvislosti s tím pronásledovali auto s dvaapadesátiletým řidičem, které narazilo na D8 na Mělnicku do nákladního vozu.

Policie o případu informovala na síti X. „Krajští kriminalisté se od sobotní noci zabývají násilným trestným činem, ke kterému došlo v obci Jílové na Děčínsku. V souvislosti s případem následně došlo k pronásledování dvaapadesátiletého řidiče. Řidič následně na dálnici D8 před Prahou ve vysoké rychlosti narazil do nákladního automobilu,“ uvedla policie.

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Pronásledovaný řidič havaroval před 1:00 u Nové Vsi na Mělnicku, s velmi vážným zraněním ho převezli záchranáři do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

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Policejní auto spadlo z Hlávkova mostu do Vltavy.
Zdroj: Facebook

 

Témata:
Prahastromokres Děčínokres MělníkDálnice D8Jílovénásilný trestný činnákladní automobilXDěčín
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