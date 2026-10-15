Policie pátrala po podezřelém z pokusu o vraždu: Oběť je ve stabilizovaném stavu
Policie ve čtvrtek odpoledne odvolala pátrání po třiačtyřicetiletém muži, kterého podezírá z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Zdali se policistům muže podařilo dopadnout, policejní mluvčí Šárka Trnková ČTK nepotvrdila, ani nevyvrátila. Podrobnosti o případu by policie měla zveřejnit v pátek.
Násilným trestným činem se kriminalisté zabývají od noci ze středy na dnešek. Při vyhlášení pátrání policie uvedla, že muž může být nebezpečný. O pomoc při jeho hledání žádala také veřejnost. „V tuto chvíli pominuly důvody pátrání po osobě. Momentálně zpracováváme získané informace. Více zveřejníme ihned po jejich potvrzení,“ uvedla na síti X mluvčí.
Místo, kde se násilný trestný čin stal, ani další podrobnosti o případu, policie nezveřejnila. Česká televize (ČT) však na sociální síti uvedla, že policie muže hledala v Uherském Ostrohu. Muž podle ČT ve středu zaútočil na ženu, která utrpěla těžká poranění. Záchranáři ji převezli do nemocnice. Žena je ve stabilizovaném stavu, uvedla televize.
Opravdu sympaťák. To, že se taková individua potulují normálně, mezi lidma, je možné fakt jedině u nás 😡