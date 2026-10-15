Nehoda vlaku s autobusem zablokovala Eurotunel: 19 zraněných
Srážka minibusu s nákladním vlakem u vjezdu do Eurotunelu na francouzské straně Lamanšského průlivu si dnes večer vyžádala 19 zraněných. Dva lidé mají vážná zranění, ale nikdo není v ohrožení života, uvedly francouzské úřady. Provoz nákladních vlaků byl v obou směrech dočasně přerušen, osobních vlaků se událost nedotkla, informovala francouzská média.
Úřady v oficiálním vyjádření upřesnily, že nehodu způsobil minibus převážející řidiče nákladních vozů, kteří se chystali nastoupit do přepravního vlaku Le Shuttle. Nehoda se stala před 20:00 v areálu terminálu Eurotunnel v Coquelles nedaleko Calais.
Minibus se podle TF1 převrátil na koleje u nástupní rampy. Následně do něj narazil nákladní vlak, který už nedokázal srážce zabránit. Na místě zasahovaly záchranné složky včetně zdravotnické záchranné služby, vrtulníku a hasičů.
"Dva lidi s nejvážnějšími zraněními převezl vrtulník do nemocnice v Lille, ostatní byli ošetřeni ve zdravotnických zařízeních v okolí," řekla médiím zástupkyně prefekta v Calais Agathe Curyová.
Kvůli nehodě byl v obou směrech zhruba na hodinu a půl přerušen provoz nákladních vlaků, uvádějí média. "Nehoda nezahrnovala ani neovlivnila provoz vlaků Eurostar z a do Londýna," uvedla na svém webu společnost provozující vlaky. V pátek bude provoz probíhat zcela bez výluk.
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