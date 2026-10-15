Smutný konec pátrání: Maminku Jitku našli mrtvou ve vodní nádrži

Pátrání po mamince Jitce skončilo tragicky.
Pátrání po mamince Jitce skončilo tragicky.
Rodina nabízela odměnu 200 tisíc korun za informace o Jitce
Po Jitce L. rodina pátrala déle jak měsíc
Po Jitce L. rodina pátrala déle jak měsíc
Autor: Andrea Vídeňská, Slávka Červená - 
15. října 2026
11:12

Po více než měsíci pátrání našli Jitku L. mrtvou ve vodní nádrži na okraji Kroměříže. Tělo tam podle všeho leželo už od jejího zmizení. Cizí zavinění policie vyloučila.

Policie po Jitce L. (†63), která zmizela z Psychiatrické nemocnice Kroměříž, rozsáhle pátrala. Rodina dokonce vypsala finanční odměnu za informace, které by pomohly ženu najít. Teď ale přišla smutná zpráva. Pohřešovanou našli po více než měsíci mrtvou ve vodní nádrži na okraji Kroměříže.

Tělo Jitky L. muselo ve vodní nádrži ležet už od doby jejího zmizení před více než měsícem. Když ho našli, bylo už v takovém stavu, že ženu nebylo možné na místě identifikovat. Policie musela její totožnost ověřit. Cizí zavinění policie vyloučila.

Andrij zmizel beze stopy. Teď přišla smutná zpráva.
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Pátrání po mamince Jitce skončilo tragicky.
Pátrání po mamince Jitce skončilo tragicky.
Rodina nabízela odměnu 200 tisíc korun za informace o Jitce
Po Jitce L. rodina pátrala déle jak měsíc
Po Jitce L. rodina pátrala déle jak měsíc

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Hromadná SMS pomohla najít pohřešovanou dívku
Zdroj: Policie ČR

 

Témata:
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Andrea Vídeňská
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