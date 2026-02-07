Kdysi slavná a výstavní budova, Blücherův palác v centru Opavy, se dočká díky jejich snahám obří renovace. „Záchrana spolyká 750 milionů, v první fázi to bude 50 milionů ministerstva kultury. Nejprve je třeba palác stabilizovat, vyměnit střechy, kanalizaci a izolaci,“ říká David Váhala ze Slezského zemského muzea.
Tyto práce již začaly. Následovat by měly další etapy, které zahrnují práce na fasádě, vnitřní vybavení a přestavbu interiérů, které mají palác připravit pro nové využití. V budoucnu je v plánu využití rozsáhlých vnitřních prostor jako nového centra výstav a kulturních akcí, čímž by historická budova získala důstojné využití a byla opět otevřena veřejnosti.
Vyráběli se zde baňky
Roku 1832 se majitelem domu stává Gebhard II. Blücher z Wahlstadtu, který se do rodiny Larischů přiženil. V roce 1852 prošel dům, tehdy již nazývaný Blücherův palác, další rekonstrukcí. Od 2. poloviny 19. století Blücherové přestali svůj palác obývat – v přízemí byly roku 1883 vybudovány obchody a patro bylo přestavěno na nájemní byty.
David Váhala ze Slezského zemského muzea o chystané rekonstrukci Blücherova paláce v Opavě. (únor 2026) Karel Janeček
Budova postupně chátrala celé desetiletí a je v dezolátním stavu. Poslední velkou renovaci zde provedlo v roce 1929 zemědělské muzeum, které palác odkoupilo ve 20. letech 20. století od šlechtického rodu Blücherů.
„Roku 1938 palác zabrala německá okupační správa a po válce zde vyráběla Slezská tvorba baňky, po ní tady mělo muzeum přírodovědné oddělení, z něhož zbyly jen sbírkové předměty. Pracovníci již dovnitř kvůli bezpečnosti nedocházejí,“ uvedl historik.
Opavský kongres
Asi největší slávu Blücherův palác zažil, když ještě luxusní prostory využíval ruský car Alexandr I. Pavlovič při Opavském kongresu. Ten se konal od 20. října do 20. prosince 1820. Kníže Klemens Metternich na něj sezval zástupce pěti evropských velmocí, aby se poradili o politice. Přijeli monarchové a zástupci Rakouska, Ruska, Pruska, Británie i Francie.
Proč právě v Opavě? „Když se podíváme na seznam účastníků, Opava byla pro každého zhruba stejně daleko. Ruský car si vybral právě Blücherův palác pro jeho velkolepé prostory, tehdy byl palác i po rekonstrukci,“ uvedl historik Váhala.
První tu žil farář
Palác stojí na někdejších církevních pozemcích, na nichž stál před rokem 1400 jako první domek faráře Michala. Ten následně i s parcelami kupovali a pak prodávali mezi sebou různé šlechtické rody a stavěli palác, který se stal později majetkem rodu Blücherů.