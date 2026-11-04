Mezi 50 přihlášenými muži a 50 ženami je i úřednice Ludmila Kadrnková (61) a šofér Roman Strnad (61). „Mám v mém věku problémy s metabolismem, zjistili mi vysoký cholesterol. To vše se díky firmě pokusím do roka zlepšit,“ řekla usměvavá Ludmila.
Se cvičením a i pravidelným lékařským dohledem počítá také šofér Roman. „Prošli jsme už rozborem krve, na míru nám přichystají cvičení i psychickou podporu. Ta je pro řidiče i kvůli někdy agresivním pasažérům, stejně důležitá,“ uvedl.
Účelem projektu je zocelit zaměstnance. „S projektem jsme začali pro zlepšení kvality života i zdraví našich lidí. Chceme nižší nemocnost i jejich duševní kondici. Největším bohatstvím každé firmy jsou spokojení zaměstnanci v kondici. O ty je třeba se starat,“ řekl generální ředitel DPO Daniel Morys.
Projekt univerzity
Unikátní projekt, který si klade za cíl inspirovat i jiné firmy v Česku, připravili pod vedením Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
„Každý přistoupí jinak ke cvičení i psychologickým konzultacím. Každý je i jiné fyzické konstituce, máme ženy a muže. Podle výsledků za rok zjistíme, co zabírá, co jsme schopni aplikovat i jinde,“ uvedl děkan univerzity Rastislav Maďar.
DPO má celkem 2 074 zaměstnanců v průměrném věku 48 let a s průměrnou praxí 13,94 roku.
Parta hic pila mléko
Filmová hornická parta pod vedením předáka Oty Chocholy zvaného Krasin v podání Vladimíra Menšíka podstoupila program nazvaný Kalciová bariéra. Pravidelné pití mléka ordinované lékařkou Alicí Váňovou (Regina Rázlová) jim mělo zlepšit zdraví, morálku i pracovní výkony.