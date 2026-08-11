Sousedé o útoku v Tanvaldu: Krvavé běsnění i pronikavý křik

V Tanvaldu došlo k brutálnímu útoku. (7. 8. 2026)
V Tanvaldu došlo k brutálnímu útoku. (7. 8. 2026)
V Tanvaldu došlo k brutálnímu útoku. (7. 8. 2026)
V Tanvaldu došlo k brutálnímu útoku. (7. 8. 2026)
V Tanvaldu došlo k brutálnímu útoku. (7. 8. 2026)
Aktualizováno -
11. srpna 2026
12:32
Autor: Martin Lisičan, ČTK - 
11. srpna 2026
10:55

Policie vyšetřuje násilný trestný čin, který se stal v pátek odpoledne v Tanvaldu na Jablonecku. Zranění při něm utrpěli tři lidé, z toho dva muži a jedna žena. Podle sousedů útočník použil nůž, paličku i slzotvorný sprej. Pachateli hrozí výjimečný trest.

Jak uvedl mluvčí záchranné služby Petr Matějíčka, dva zranění byli v kritickém stavu. Jedna žena byla podle něj zasažena slzotvorným plynem, u ní stačilo ošetření na místě. Policie útočníka bezprostředně po činu zadržela. 

Jak sousedé uvedli webu CNN Prima News, ke sporu mělo dojít mezi nájemníkem a majitelkou bytu. Nájemník údajně delší čas neplatil nájem. „Měl se vystěhovat, ale nechtěl. Tak mu paní domácí vypnula elektriku, a to byla asi poslední kapka,“ uvedl jeden ze sousedů. Spor v pátek vyvrcholil fyzickým napadením. Majitelce přišli na pomoc manželé z jiného bytu, útočník ale údajně muže pobodal, ženě nastříkal do očí slzotvorný plyn.

Majitelku domu útočník údajně napadl na parkovišti před domem. „Paní vyběhla, za ní chlap, chytil ji za vlasy, praštil s ní o zem a začal ji mlátit do hlavy. Nevím, co to bylo, mně to připadalo jak palička na maso. Nějaký pán z balkonu na něj křičel, ať toho nechá, ale nepřestal. Byla celá zkrvavená, ještě asi dvakrát volala pomoc. Pak už se ani nehnula,“ uvedla další ze sousedek. 

Útočník se následně měl vrátit do bytu, kde se zabarikádoval. Tam se měl navíc pobodat. Po zásahu policistů tak podezřelý skončil v umělém spánku v nemocnici. 

Záchranáři měli na místě zásahu čtyři pozemní posádky a dva vrtulníky. Jednu osobu v kritickém stavu vrtulníkem přepravili na traumacentrum nemocnice v Hradci Králové a další dvě osoby na traumacentrum do liberecké nemocnice.

Podle zástupců Fakultní nemocnice Hradec Králové je jedna zraněná osoba po operaci a mimo přímé ohrožení života. Jestli jde o muže, nebo o ženu, mluvčí nemocnice Jiří Vaněk nesdělil. „Je po náročné operaci, ve stabilizovaném stavu, stále je v umělém spánku a pomalu si bude odvykat od přístrojů. V naší péči bude i nadále,“ V jakém stavu jsou další zraněné oběti, není v tuto chvíli zřejmé.  Policie případ vyšetřuje jako pokus o vraždu na dvou osobách. „Hrozí mu 15 až 20 let odnětí svobody nebo trest výjimečný,“ uvedla regionální mluvčí policie Ivana Baláková.

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Brutální napadení ženy v autobazaru na Písecku, útočník měl dřevěnou tyč
Zdroj: Facebook
V Tanvaldu došlo k brutálnímu útoku. (7. 8. 2026)
V Tanvaldu došlo k brutálnímu útoku. (7. 8. 2026)
V Tanvaldu došlo k brutálnímu útoku. (7. 8. 2026)
V Tanvaldu došlo k brutálnímu útoku. (7. 8. 2026)
V Tanvaldu došlo k brutálnímu útoku. (7. 8. 2026)

Témata:
útoknůžsousedépolicieokres Jablonec nad Nisounemocnicenásilný trestný činTanvaldzraněníLiberecký kraj
Martin Lisičan
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majkas ( 11. srpna 2026 17:01 )

Bohužel je to tak, lumpové jsou u nás hájení.

diskutujici ( 11. srpna 2026 16:56 )

Ve vyspělém světě by přišli policajti, dali vyklízecí rozkaz a nazdar, do večera by byl pryč. Radši budu mít druhý byt prázdný, než mít v budoucnu tyto problémy. Bydlete si třeba pod mostem, když máme takové zákony.

cesky obcan ( 11. srpna 2026 14:39 )

Typická reakce pronajímatele, neboli vlastníka "investiční nemovitosti", neboli pojmenováno novodobě: vychcané pr..ase!!!

1. Statisticky je 1,7% problémových nájemníku, ale na druhý straně je 39% problémových pronajímatelů!!!!

2. Máš s tím problém: NEPRONAJÍMEJ!!!"! 🙂

beda88 ( 11. srpna 2026 13:15 )

nuuuuu i v tomto případě můžeme ukázat na útočníky. tím je jednoznačně náš zákonodárce, který "vymýšlí" zákony, za které by zasloužili nakopat do zádele. nájemník má větší práva než majitel. stačí pár kliček a bydlí zadarmo i 2 roky. nepřebereš si poštu, nebo pošleš symbolické nájemné a už "projevíš snahu". je to hnus páni poslanci. hlavně na svoje zvýšení platů si jednotu najdete. jste odpad lidstva. 👎

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