Rok od záhadného zmizení Jakuba z Berounska: Bolestná slova sestry
Už více než rok blízcí pátrají po pohřešovaném Jakubu Švanterovi (36) z Berounska. Minulý rok 8. listopadu opustil uzavřené oddělení Centra duševní rehabilitace v Berouně. Odešel bez dokladů, telefonu i peněz. Od té doby ho už nikdo neviděl. Sestra v jeho nalezení stále věří. Na sociálních sítích znovu prosí o pomoc.
Kuba se od srpna potýkal s těžkými poruchami spánku, které ho psychicky i fyzicky vyčerpávaly. Aktivně hledal odbornou pomoc. Pravidelně docházel do Centra duševní rehabilitace v Berouně. Na doporučení terapeutky se dobrovolně nechal hospitalizovat na otevřeném oddělení. Druhý den byl ale z bezpečnostních důvodů krátkodobě přeložen na uzavřené oddělení, protože se u něj mohly objevovat krátkodobé sebevražedné myšlenky způsobené dlouhodobou nespavostí. V sobotu 8. listopadu Jakub z oddělení utekl.
Podle kamerových záznamů šlo o rychlý, neagresivní odchod. Sestře pouze vytáhl ze zadní kapsy vstupní kartu a odešel. Byl podle všeho ve stavu silné úzkosti, vyčerpání a strachu. Odešel bez telefonu, dokladů i peněz. Asi hodinu po útěku byl pravděpodobně zahlédnut v Libečově, kde běžně nakupoval potraviny. Od té doby ho nikdo neviděl.
Sestra promluvila
„Je to již rok, co pohřešujeme mého bráchu Jakuba Švantera. (...) Nevíme, v jakém je zdravotním a psychickém stavu, jak se mu daří. Kuba je veden v evidenci pohřešovaných jak v České republice, tak i v rámci Schengenského prostoru,“ napsala na začátku listopadu sestra Anna na sociálních sítích.
Kuba neměl dluhy ani žádné závazky. Žil ve vedlejší vesnici, s rodinou byl v každodenním kontaktu. Měl k celé rodině velmi blízký vztah. To, že se neozývá, je pro rodinu mimořádně znepokojivé a naprosto neobvyklé. Policie, kamarádi, dobrovolníci, psovodi, hasiči i najatí odborníci prohledali řadu míst, lesy, řeky, chatové oblasti i těžko přístupný terén. Bez výsledku.
„Stále věříme, že Kuba najde cestu domů. Celá rodina každý den čeká, že se nám ozve,“ dodala zdrcená sestra. Ta zároveň ve svém příspěvku uvedla kontaktní údaje pro případ, že by měl někdo jakékoli užitečné informace.
Modrooký Jakub Švanter měří asi 178 cm a má sportovní postavu. V době zmizení měl krátké světle hnědé vlasy a vousy.
To nevypadá dobře. Podobný, jako před pár dny kamioňák Peter Kunciter. Toho sice našli druhý den, ale už pozdě. 😥