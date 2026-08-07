Brutální útok v Tanvaldu: Několik pobodaných
Policie vyšetřuje násilný trestný čin, který se stal v pátek odpoledne v Tanvaldu na Jablonecku. Bodná zranění při něm utrpěli tři lidé, z toho dva muži a jedna žena. Dva zranění jsou v kritickém stavu, řekl zastupující krajský mluvčí záchranné služby Petr Matějíčka. Navíc jedna žena byla podle něj zasažena slzotvorným plynem, u ní stačilo ošetření na místě.
Policie útočníka bezprostředně po činu zadržela, občanům proto již nehrozí žádné nebezpečí, uvedla na síti X sama policie s tím, že další informace poskytne, až to bude možné.
Záchranáři měli na místě zásahu čtyři pozemní posádky a dva vrtulníky. Jednu osobu v kritickém stavu vrtulníkem přepravili na traumacentrum nemocnice v Hradci Králové a další dvě osoby na traumacentrum do liberecké nemocnice. „Osobu v kritickém stavu jsme transportovali vrtulníkem a druhou pozemní posádkou,“ dodal Matějíčka.
Policisté vyšetřují násilný trestný čin v Tanvaldu na Jablonecku, při kterém v pátek s bodným zraněním skončili v nemocnici tři lidé, jako pokus o vraždu na dvou osobách. Informovala o tom v sobotu policie na sociální síti X. Bodná zranění utrpěli dva muži a jedna žena.
Podle zástupců Fakultní nemocnice Hradec Králové je osoba po operaci a mimo přímé ohrožení života. Jestli jde o muže, nebo o ženu, mluvčí nemocnice Jiří Vaněk na dotaz ČTK nesdělil. „Je po náročné operaci, ve stabilizovaném stavu, stále je v umělém spánku a pomalu si bude odvykat od přístrojů. V naší péči bude i nadále,“ řekl dnes dopoledne na dotaz ČTK Vaněk. Mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář ČTK řekl, že nebude komentovat zdravotní stav pacientů.
Je jistě nesprávný čin; ale chtěl bych upozornit zastupujícího krajského mluvčího záchranné služby Petr Matějíčka, že říká nepravdu. Co časová souslednost? Kolik těch poškozených vůbec bylo? Jakými auty je odváželi (oni), to jako mohou přijet na motorce se sajdkarou? Nebo rovnou s Tatrou 148? (tímto zdravím chlapy v Kopřivnici,; pro Tondu - ten otvírák na pivo jsem vzal fakt já, Helča za to nemůže).