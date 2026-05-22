Cizinec útočil sekáčkem v hradeckém obchoďáku: Obžaloba z pokusu o vraždu i výroby dětského porna!

Autor: ČTK - 
22. května 2026
18:04

Cizince, který v lednu útočil v královéhradeckém obchodním centru Futurum, státní zástupkyně obžalovala z pokusu o vraždu a dalších činů. Případ tak míří k soudu. O podání obžaloby informovala na webu Česká televize. Muž (33) podle policie napadl jiného cizince a jednu svědkyni zranil. U soudu bude čelit také obžalobě z výtržnictví a výroby dětské pornografie. V případě prokázání viny mu hrozí až 20 let vězení.

„Mohu vám potvrdit, že ve věci byla dne 20. května 2026 dozorující státní zástupkyní podána obžaloba ke Krajskému soudu v Hradci Králové,“ řekl ČT mluvčí krajských žalobců Milan Šimek.

Cizinec podle spisu zaútočil na jiného muže v obchodním centru v pátek 2. ledna navečer po hádce. Napadl o čtyři roky mladšího cizince, když použil obušek a pak sekáček. Napadeného muže zranil na horní polovině těla. Muž (28) se bránil nožem a útočníka také zranil. Náhodná svědkyně utrpěla lehké zranění.

Útočník po činu utekl. Záchranáři mezitím ošetřili zraněné a dovezli je do fakultní nemocnice. Tam se nechal někým odvézt také zraněný pachatel, aby ho lékaři ošetřili. Policie ho v nemocnici zadržela. Kvůli incidentu byl celý obchodní dům evakuován, odejít muselo 1500.

