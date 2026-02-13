Smrt po čelním střetu ve Smržovce: Senior rozstřelil Favorita!
Po čelním střetu dvou osobních automobilů ve Smržovce na Jablonecku zemřel v nemocnici jeden z řidičů. Nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na hlavním tahu I/14, řidič seniorského věku dnes svým zraněním v nemocnici podlehl, uveda policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Havárie se stala ve čtvrtek kolem 13:30 na Hlavní ulici ve Smržovce. „Řidič v seniorském věku jel s vozidlem Škoda Favorit ve směru od Tanvaldu, kde dosud z přesně nezjištěných příčin nezvládl projet pravotočivou zatáčku, vyjel vlevo do protisměru a čelně se střetl s protijedoucím vozidlem BMW 118 D,“ popsala nehodu policejní mluvčí.
Při střetu byl senior ze škodovky vážně zraněn. „Posádkou zdravotnické záchranné služby byl následně převezen do liberecké nemocnice, kde bohužel dnes zemřel. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva,“ dodala Sochorová.
