Tragická srážka v Harrachově: Na sjezdovce zemřela lyžařka!
Na sjezdovce v krkonošském středisku Harrachov na Jablonecku zemřela v pátek odpoledne žena středního věku. Srazila se s jiným lyžařem, uvedla policie na síti X, okolnosti nehody vyšetřuje.
Ke střetu muže a ženy na lyžích došlo v Harrachově kolem 13:00. „Lyžařka středního věku bohužel krátce poté zemřela i přes veškerou snahu posádky ZZS o její záchranu,“ doplnila policie.
