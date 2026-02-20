Tragická srážka v Harrachově: Na sjezdovce zemřela lyžařka!

Na sjezdovce v Harrachově zahynula lyžařka
Na sjezdovce v Harrachově zahynula lyžařka
Harrachov
Harrachov
Harrachov
Aktualizováno -
20. února 2026
15:17
Autor: ČTK - 
20. února 2026
14:58

Na sjezdovce v krkonošském středisku Harrachov na Jablonecku zemřela v pátek odpoledne žena středního věku. Srazila se s jiným lyžařem, uvedla policie na síti X, okolnosti nehody vyšetřuje.

Ke střetu muže a ženy na lyžích došlo v Harrachově kolem 13:00. „Lyžařka středního věku bohužel krátce poté zemřela i přes veškerou snahu posádky ZZS o její záchranu,“ doplnila policie.

Video  Záchranáři oživovali běžkaře při jízdě v mrazu.  - Facebook/Lucie Langová
Video se připravuje ...
Na sjezdovce v Harrachově zahynula lyžařka
Na sjezdovce v Harrachově zahynula lyžařka
Harrachov
Harrachov
Harrachov

Témata:
smrtlyžařkavyšetřováníokres Jablonec nad NisouHarrachovsjezdovkalyžař
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Nový muž v životě Lely Vémoly? Foto jako důkaz
Nový muž v životě Lely Vémoly? Foto jako důkaz
Aha!
Železná lady na bruslích: Proč horoskop Martiny Sáblíkové popírá logiku a oslavuje bolest?
Železná lady na bruslích: Proč horoskop Martiny Sáblíkové popírá logiku a oslavuje bolest?
Dáma.cz
5 tipů, jak vyzrát na střevní chřipku. Pomůžou dieta, pitný režim i čištěný jíl
5 tipů, jak vyzrát na střevní chřipku. Pomůžou dieta, pitný režim i čištěný jíl
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Jak uniknout chudobě? Mezi 20 zeměmi OECD nemá Česko lichotivé umístění, předběhlo ale velmoc
Jak uniknout chudobě? Mezi 20 zeměmi OECD nemá Česko lichotivé umístění, předběhlo ale velmoc
e15
Krčmářova bouřlivá rozlučka, do poslední střelby bojoval o medaili. Soukalová: Vyrobím mu ji
Krčmářova bouřlivá rozlučka, do poslední střelby bojoval o medaili. Soukalová: Vyrobím mu ji
iSport
Konspirace není lež, ale pravda, která má grády aneb Co je nového na vlastenecké scéně
Konspirace není lež, ale pravda, která má grády aneb Co je nového na vlastenecké scéně
Reflex
SOUTĚŽ: Vyhraj 1 ze 6 batohů, který tě doprovodí všude tam, kde život žije!
SOUTĚŽ: Vyhraj 1 ze 6 batohů, který tě doprovodí všude tam, kde život žije!
Lidé a země