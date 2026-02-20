Lavina v Tyrolsku smetla autobus ze silnice! Uvnitř bylo přes deset lidí
V rakouském Tyrolsku došlo v pátek 20. února ráno k dramatickému incidentu. Lavina u obce Bach smetla autobus z horské silnice B198. Vozidlo vezlo skupinu kolegů z jedné firmy. Všichni vyvázli bez zranění, oblast ale dál sužuje vysoké lavinové nebezpečí.
K události došlo brzy ráno na silnici Lechtalstraße u obce Stockach. Sněhová masa se uvolnila ze svahu a odsunula projíždějící autobus mimo vozovku. Podle rakouských médií cestovala vozidlem skupina firemních zaměstnanců, přesný počet osob zatím nebyl oficiálně potvrzen. Dřívější informace hovořily o více než deseti lidech.
Nikdo z cestujících ani řidič neutrpěl zranění. Rozsah škod na autobusu úřady ještě nevyčíslily. Provoz na silnici musel být omezen a doprava byla odkloněna na objízdnou trasu.
Na místo vyrazila horská služba z Elbigenalpu, policisté i pracovníci silniční správy. Záchranáři preventivně prohledali lavinový kužel, aby vyloučili přítomnost dalších osob pod sněhem.
Velké lavinové nebezpečí
V rozsáhlých částech Tyrolska platí ve vyšších polohách čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Kombinace nového sněhu a silného západního větru vytvořila nestabilní vrstvy naváté masy. Odborníci varují před možností uvolnění takzvaných deskových lavin, jež mohou zasáhnout i hlubší vrstvy sněhové pokrývky a nabrat značný objem.
Tyrolská zemská vláda i lavinová výstražná služba důrazně apelují na zimní sportovce, aby se vyhnuli túrám a jízdám ve volném terénu mimo upravené sjezdovky. Během posledních dnů si laviny v regionu vyžádaly dva lidské životy a záchranáři zasahovali u řady dalších případů.
