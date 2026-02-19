Dominik (17) pomáhal na peróně ženě s kočárkem: Vlak mu amputoval tři končetiny
Chvíle nezištnosti se proměnila v nepředstavitelnou hrůzu. Student Dominik H. z polské obce Stromiec pomáhal na nádraží cizí ženě s kočárkem, když ho rozjíždějící se souprava vtáhla pod kola. Zatímco lékaři bojují o záchranu mladého hrdiny, celá země se spojila v masivní vlně solidarity na pomoc mladíkovi, jenž za svou dobrotu zaplatil příliš vysokou cenu.
K tragické nehodě došlo v sobotu 14. února dopoledne na železniční zastávce Wola Bierwiecka. Dominik si při vystupování z vlaku všiml ženy zápasící s kočárkem a bez váhání jí přispěchal na pomoc. Když se však pokusil nastoupit zpět, automatické dveře se zavřely a přiskříply mu ruku. Vlak se okamžitě rozjel. Dominik byl vlečen po peronu a následně vtažen přímo pod kola rozjetého stroje.
Přišel o tři končetiny
Scéna byla podle svědků jako z hororu. Mladíka ve velmi vážném stavu převezli záchranáři do Mazovské specializované nemocnice v Radomi. Tam se podrobil mnohahodinové operaci, po níž byl uveden do umělého spánku. Ačkoliv se rodina a sousedé zpočátku snažili věřit v zázrak, neoficiální informace polských médií jsou zdrcující.
Dominik přišel v důsledku děsivé nehody o obě nohy a jednu ruku. „Je to neuvěřitelně hodný kluk, který nikdy nikoho neodmítl. To, že se mu to stalo zrovna při pomoci druhým, nám všem láme srdce,“ prohlásil jeden z jeho sousedů.
Solidarita bez obdoby
Dominikův příběh vyvolal v Polsku obrovskou vlnu soucitu. Protože chlapec ztratil velké množství krve a čekají ho další komplikované operace, rodina a místní farnost zveřejnily naléhavou prosbu o pomoc. Reakce veřejnosti jim vyrazila dech.
Regionální centrum krve v Radomi hlásí rekordní počty dobrovolníků zasažených chlapcovým osudem. Lidé stojí dlouhé fronty, aby darovali krev skupiny B Rh-, již zraněný mladík nutně potřebuje. Podpora i výzvy k dárcovství se lavinově šíří sociálními sítěmi.
Místní komunita pořádá pravidelné modlitby na podporu chlapce i jeho zdrcených rodičů. Na polských darovacích platformách navíc vznikají spontánní sbírky. Jejich výtěžek má pokrýt extrémně nákladnou léčbu, rehabilitaci a nákup moderních protéz. Ty by obětavému studentovi v budoucnu umožnily alespoň částečný návrat k běžnému životu. Jelikož je Dominik známý jako velký fanoušek železnic, do pomoci se zapojily i komunity drážních nadšenců.
Vyšetřování bezpečnostních systémů
Tragédie otevřela v Polsku ostrou diskuzi o bezpečnosti železniční dopravy. Vyšetřovatelé nyní zkoumají kamerové záznamy i technický stav soupravy. Hlavní otázkou zůstává, jak je možné, že senzory dveří nezaznamenaly překážku a vlakvedoucí dostal signál k odjezdu, zatímco v zavíracím mechanismu zůstal uvězněný člověk.
Tak tomu říkám katastrofa a obrovské neštěstí!!! Chudák kluk něco tak strašného se mu stane když pomáhá druhým.Lidstvo řeší prkotiny které za to nestojí. Chudáci i rodiče takto zmrzačený syn.Buďme rádi že jsme soběstačné bez pomoci druhých 👍 a neberme to jako samozřejmost.