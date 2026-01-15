„Žena ve věku zhruba 50 let utrpěla vážná, ztrátová poranění dolních končetin a poranění horních končetin. Ženu jsme přispali, podali léky na bolest, tekutiny, zastavili krvácení, imobilizovali a transportovali do jednoho z pražských traumacenter,“ uvedla na síti X pražská záchranná služba.
Kvůli nehodě, která se stala u zastávky Smíchovské nádraží, byl před 7. ráno zastaven provoz tramvají v Nádražní ulici i dál směrem do Hlubočep. Po necelé hodině omezení podle webu dopravního podniku skončilo. Okolnosti kolize autobusu s chodkyní dopravní policisté zjišťují.
