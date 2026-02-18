Poslední rozloučení se zavražděnou Janou a její dcerkou (†11): Bílá rakev a Píseň pro Emku

Autor: kjm - 
18. února 2026
18:39

Obec Levice na Slovensku se ve středu odpoledne zahalila do hávu smutku. Proběhl totiž pohřeb Jany (†40) a její dcerušky Emy (†11). Obě se staly obětí brutální vraždy. Jejich těla objevila policie minulý čtvrtek. Hlavním podezřelým v případu je Janin bývalý partner Jozef.

Smuteční obřad započal ve tři hodiny odpoledne. Lidé nosili překrásné věnce, velké kytice a roztomilé plyšáky. Jedna z účastnic přinesla i věnec ve tvaru velkého srdce s nápisem 5.A. Zřejmě vzpomínka od spolužáků dívenky. Někteří z nich se  pohřbu zúčastnili, stejně jako dívčiny spoluhráči a spoluhráčky z fotbalového týmu. Ti na rakev symbolicky položili dres.

Pohřbu se zúčastnilo velké množství lidí. Z davu se během obřadu ozýval pláč. Nečekaná smrt dívenky a její maminky široké okolí velmi silně zasáhla. „Jejich odchod byl náhlý, krutý a nepochopitelný. Bolest, kterou cítíme, je nepopsatelná,“ řekla deníku Plus JEDEN DEŇ dívčina teta. Jana podle ní byla oddaná maminka a zároveň nejlepší kamarádka pro milovanou dceru Emu. Během obřadu zazněla i Píseň pro Emku, kterou složili její spolužáci a kamarádi. Matku s dcerou pochovali do společného hrobu.

Podezřelý se sám přiznal

Krvavý případ se začal psát minulý čtvrtek. Obě těla našli policisté v bytě Jany již bez známek života. Vše nasvědčovalo tomu, že před smrtí utrpěly obě rozsáhlá bodná zranění. Do bytu se zřejmě vydali na popud přiznání hlavního podezřelého. Tím je Janin bývalý partner Jozef. K hrůznému činu se měl sám přiznat, na policejní stanici prý přišel se slovy: „Udělal jsem něco strašného.“

Podle posledních informací z vyšetřování měl útočit kuchyňským nožem. Jana utrpěla přes dvacet bodných ran, Emička více než deset. Ubodal i psa. Motiv zůstává zatím nejasným, mělo však jít o finanční problémy z dob společného vztahu.

