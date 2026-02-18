Tři mrtví po lavinách v Alpách: 30 lavin za jedno odpoledne!
Dohromady tři mrtvé si ve středu vyžádaly laviny v rakouských Alpách. Dvě oběti jsou hlášeny z Tyrolska, jedna z nejzápadnější rakouské spolkové země Vorarlbersko. Jenom v Tyrolsku se do odpoledne utrhlo více než 30 lavin. Podrobnosti k totožnosti obětí zatím nejsou k dispozici.
V Tyrolsku byly oběti hlášeny z Kirchbergu v okrese Kitzbühel a Fissu v okrese Landeck. Ve Fissu byly kolem poledne hlášeny tři osoby zasypané lavinou. Nasazeny byly tři vrtulníky, několik horských záchranných týmů a psí jednotky. Podle místního provozovatele lanovek se lavina objevila v oblasti uzavřené lyžařské trasy Adlerroute. Po poledni policie informovala, že zasypané osoby byly zachráněny a jeden člověk musel být resuscitován. Odpoledne se ukázalo, resuscitační úsilí bylo nakonec neúspěšné u 71letého turisty.
V časných odpoledních hodinách se podle úřadů vyskytla lavina také v lokalitě Navistal nedaleko Innsbrucku. Dva skialpinisty strhla během sestupu z hory Geier. „Jeden 44letý muž byl zcela zasypán, druhý částečně,“ uvedla policie. Částečně zasypanému muži se podařilo vyprostit a vyhrabat svého společníka, načež započal resuscitaci. Zdravotník ze záchranného vrtulníku pak v oživovacích pokusech pokračoval, ale 44letý muž na místě zemřel.
Podle krizového střediska bylo do časného odpoledne v Tyrolsku hlášeno více než 30 lavin, píše server listu Kronen Zeitung. Obzvláště postiženy byly okresy Landeck, Schwaz a Kitzbühel. Záchranné vrtulníky byly nasazeny ve 14 případech. V oblasti platil čtvrtý, tedy druhý nejvyšší, stupeň varování před lavinami.
V jižním Vorarlbersku ve středu podle agentury APA na hoře Sonnenkopf v údolí Klostertal lavina zasypala muže, který na místě zemřel. Záchranné složky přivolané na místo ho sice dokázaly vyprostit, ale bylo už příliš pozdě. Pokusy o resuscitaci byly neúspěšné. Také ve Vorarlbersku, stejně jako v celém západním Rakousku, panovala velmi nebezpečná lavinová situace, píše APA.
