Tragédie v Alpách: Tři čeští skialpinisté zemřeli po pádu laviny!
Po pádu laviny v rakouských Alpách v sobotu zahynuli tři čeští skialpinisté. Neštěstí se stalo v oblasti Murtal ve spolkové zemi Štýrsko.
O neštěstí informovala agentura APA. Rakouské Alpy dnes zasáhla série tragických nehod, při pádu lavin ve spolkové zemi Salcbursko dnes zemřelo dalších pět lidí.
Podle policie odpoledne v katastru obce Pusterwald zasáhla lavina skupinu sedmi lidí. Tři z nich lavina strhla a zcela zasypala a záchranáři je vyprostili již mrtvé. Vyjádření českého ministerstva zahraniční ČTK zjišťuje.
