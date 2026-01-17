Tragédie v Alpách: Tři čeští skialpinisté zemřeli po pádu laviny!

17. ledna 2026
Po pádu laviny v rakouských Alpách v sobotu zahynuli tři čeští skialpinisté. Neštěstí se stalo v oblasti Murtal ve spolkové zemi Štýrsko. 

O neštěstí informovala agentura APA. Rakouské Alpy dnes zasáhla série tragických nehod, při pádu lavin ve spolkové zemi Salcbursko dnes zemřelo dalších pět lidí.

Podle policie odpoledne v katastru obce Pusterwald zasáhla lavina skupinu sedmi lidí. Tři z nich lavina strhla a zcela zasypala a záchranáři je vyprostili již mrtvé. Vyjádření českého ministerstva zahraniční ČTK zjišťuje.

