V rakouských Alpách zemřel český chlapec (†13): Při lyžování ho smetla lavina
V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel v úterý 13letý český chlapec. Při lyžování ve volném terénu ho zachytila lavina. Záchranáři se hocha marně snažili asi 45 minut oživit.
Neštěstí se stalo brzy odpoledne ve středisku Sportgastein ve Vysokých Taurech, které jsou částí Alp. Podle serveru Salzburg24 se lavina utrhla mezi sedmým a osmým pilířem lanovky Goldbergbahn, asi 100 až 200 metrů nad mezistanicí poté, co chlapec spolu s dalším vyjel do oblasti mimo sjezdovku mezi ocelové protilavinové zábrany.
Záchranáři hocha se poté chlapce snažili asi 45 minut oživit. Bohužel marně. Lékař záchranné služby už mohl jen konstatovat smrt. Podle prvních informací se jednalo o 12letého českého chlapce, později záchranáři zprávu upravili.
„Zatím můžeme sdělit, že na české velvyslanectví ve Vídni ani na nouzovou linku se dosud v souvislosti s tímto případem nikdo neobrátil. Velvyslanectví se obrátilo na zemské policejní ředitelství se žádostí o informace a nabídlo konzulární asistenci," uvedl mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Chlapec ve středisku lyžoval v rámci české skupiny čtyř dospělých a dvou dětí. Podle agentury DPA to byla rodina. Záchranáři v Bad Gasteinu uvedli, že v oblasti hrozí laviny, protože nový sníh není se staršími vrstvami sněhu propojen. Sněhová masa se navíc může kvůli špatné stabilitě utrhnout i zcela bez zatížení.
