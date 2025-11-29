Lavina v Tatrách pohřbila turistu (†48): Tělo našli pomocí sondy
Slunečné Tatry si vyžádaly první lavinovou oběť zimní sezóny. Slovenský turista († 48) se nevrátil ze svého výletu v Nízkých Tatrách. Horská záchranná služba ho později našla zavaleného sněhovou lavinou. V tu dobu už neprojevoval známky života.
Na první pohled příjemný slunečný den se zvrtnul v tragickou nehodu. Turista vyrazil na výlet z jihu Chopoku na chatu Štefáničku ve výšce 1 728 m n.m. Travnaté svahy v této oblasti jsou velmi kluzké a tvoří ideální povrch pro rychlý sesun sněhu. Slunce, které ten den svítilo, mohlo budit dojem, že žádné nebezpečí nehrozí. Opak byl pravdou. Rozehřátá země a tání ještě více podpořilo pohyb laviny.
Potom, co horská záchranná služba zaregistrovala lavinu třetího stupně (z maximálních pěti), vydala se na průzkum, jestli náhodou někdo pod sněhem neleží. V tu dobu netušila, že pod ní později opravdu někoho najde.
Rodině se s pohřešovaným mužem nedařilo dlouhou dobu spojit, zavolala proto o pomoc. „V podvečerních hodinách přijalo Operační středisko tísňové linky HZS žádost o pomoc pro 48letého slovenského turistu z Nízkých Tater, z oblasti nad Halašovou jámou pod Chatou generála M.R. Štefánika,“ informovali záchranáři, uvedl deník Nový Čas.
„Lokalizace mobilního telefonu potvrdila přítomnost turisty v daném oblasti a na místě byla potvrzená sesunutá lavina,“ doplnili záchranáři. Za pomoci sondy našel tým přesnou polohu těla. Po vyproštění muž neprojevoval známky života.
Jeden z přítomných záchranářů popsal velikost laviny. „Její výška byla 20-30 cm a šířka 21 metrů. Cestou dolů ještě po okrajích přibývala další masa sněhu. Lavina místy měla výšku až 4 metry,“ vysvětlil.
Horská záchranná služba vyjádřila na webu upřímnou soustrast rodině a pozůstalým muže. Dále upozornila na nebezpečí v horách a apelovala na kvalitní horskou výbavu v podobě turistické palice, řetízkových nesmek, popřípadě stoupacích želez.
