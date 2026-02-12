Vrah Zdeněk Konopka (60) má ze zákeřného žhářského útoku v Bohumíně na svědomí 11 obětí. Jednou z nich byla i Lucie. Její podobiznu a nápis Rest in Paradise (odpočívej v ráji) namaloval jistý Filip, který ale zůstal v anonymitě. Dílo vzniklo několik dní po útoku.

„Lucku maloval podle fotky její kámoš. Chtěl zachovat její půvab aspoň takto. Ona měla taková díla ráda. Bohužel, už na něj shlíží jenom z nebe. Ta kreatura zabila i jejího muže a dceru,“ řekl přímo u díla známý oběti.

Děsivá pravda o masovém vrahovi z Bohumína: Jednoho syna miloval, druhého upálil!

Důvodem, proč se ze Zdeňka Konopky (55) stalo vraždící monstrum, které upálilo bez milosti 11 lidí včetně vlastní rodiny, byla patrně smrt druhého syna Marka. Po ní se prý muž změnil.

Šok z vandalismu

Vkusnou památku ale v uplynulých dnech poničil neznámý sprejer. Výraznými barvami namaloval jakési klikyháky a nápis „F*ck Love“.

Sestra Lucie se zhrozila. „Gratuluji autorovi. Zneuctil jsi památku a ukázal své vlastní morální dno,“ vzkázala vandalovi.

Žhářský útok Zdeňka Konopky se počtem obětí stal v té době nejhorším útokem v novodobé historii České republiky Videohub

S těmi, co namítají, že možná nevěděl, na co své „dílo“ maluje, nesouhlasí. „Nápis Rest in Paradise je jako co? Je jasné, že nejde o žádnou vymyšlenou osobu. Je to necitlivé a neomluvitelné,“ má jasno.

Podcast: Nejhorší masový vrah naší historie zabil 11 lidí! Žhář v Bohumíně zapálil byt s vlastní rodinou

ICP - Nejhorší masový vrah naší historie Konopka zabil 11 lidí!

Nejhorší masový vrah

Zdeněk Konopka zapálil 8, srpna 2020 úmyslně byt, ve kterém zrovna probíhala oslava narozenin. Důvodem byly rodinné spory. Zemřelo 11 lidí – šest dospělých a pět dětí včetně členů vlastní rodiny. Stal se nejhorším masovým vrahem Česka, odpykává si doživotí.

