Vrah Zdeněk Konopka (60) má ze zákeřného žhářského útoku v Bohumíně na svědomí 11 obětí. Jednou z nich byla i Lucie. Její podobiznu a nápis Rest in Paradise (odpočívej v ráji) namaloval jistý Filip, který ale zůstal v anonymitě. Dílo vzniklo několik dní po útoku.
„Lucku maloval podle fotky její kámoš. Chtěl zachovat její půvab aspoň takto. Ona měla taková díla ráda. Bohužel, už na něj shlíží jenom z nebe. Ta kreatura zabila i jejího muže a dceru,“ řekl přímo u díla známý oběti.
Šok z vandalismu
Vkusnou památku ale v uplynulých dnech poničil neznámý sprejer. Výraznými barvami namaloval jakési klikyháky a nápis „F*ck Love“.
Sestra Lucie se zhrozila. „Gratuluji autorovi. Zneuctil jsi památku a ukázal své vlastní morální dno,“ vzkázala vandalovi.
Žhářský útok Zdeňka Konopky se počtem obětí stal v té době nejhorším útokem v novodobé historii České republiky Videohub
S těmi, co namítají, že možná nevěděl, na co své „dílo“ maluje, nesouhlasí. „Nápis Rest in Paradise je jako co? Je jasné, že nejde o žádnou vymyšlenou osobu. Je to necitlivé a neomluvitelné,“ má jasno.
Podcast: Nejhorší masový vrah naší historie zabil 11 lidí! Žhář v Bohumíně zapálil byt s vlastní rodinou
Nejhorší masový vrah
Zdeněk Konopka zapálil 8, srpna 2020 úmyslně byt, ve kterém zrovna probíhala oslava narozenin. Důvodem byly rodinné spory. Zemřelo 11 lidí – šest dospělých a pět dětí včetně členů vlastní rodiny. Stal se nejhorším masovým vrahem Česka, odpykává si doživotí.