Dohra nehody tryskáče v Maine: Zahynul slavný kuchař
Svět luxusní gastronomie už nebude jako dřív. Vyhlášený havajský šéfkuchař je jednou ze sedmi obětí hrozivé nehody soukromého letadla v Maine. Letoun při vzletu havaroval a vzplál, nikdo na palubě nepřežil. Rodina, přátelé i celá komunita teď truchlí nad ztrátou táty tří dětí.
Havajský šéfkuchař Nick Mastrascusa byl identifikován jako jeden ze sedmi pasažérů, kteří zahynuli, když v neděli soukromý letoun Bombardier Challenger 600 havaroval na letišti v Maine. A co víc, podle deníku New York Post šlo o tátu tří dětí.
Gastronomie byla jeho vášeň
Mastrascusa vystudoval jednu z nejprestižnějších kuchařských škol, Americký kulinářský institut v Napa Valley, a působil jako viceprezident pro pohostinství v luxusní cestovní společnosti Beyond, kterou založili právníci Kurt Arnold a jeho manželka Tara.
Zastával funkci šéfkuchaře a sommeliera, který během posledních dvaceti let pracoval v nejprestižnějších luxusních hotelech, resortech a soukromých klubech po celém světě.
Naposledy působil na pozici šéfkuchaře a ředitele oddělení jídla a nápojů v Kūkiʻo Golf and Beach Club na Havaji, kde dohlížel na tři restaurace a exkluzivní vinařský program.
Navzdory úspěchům zůstával Nick nohama na zemi a lidé si ho pamatují jako laskavého, přátelského, štědrého a oddaného muže. Po Nickovi zůstala manželka Natalie a tři malé - děti Analani, Mateo a Noah.
Nechť je světlo
Chvíli před vzletem byla přes rádio z kokpitu slyšet podivná hláška. „Nechť je světlo,“ zaznělo. Není jasné, co měla znamenat. „Veškerý provoz na dráze je zastaven!“ křičel poté vedoucí letového provozu. „Letadlo vzhůru nohama, máme osobní letadlo vzhůru nohama,“ dodal, zatímco záchranné jednotky spěchaly k vraku.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.