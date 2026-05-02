8 zraněných dětí v Hradci Králové: Havárie na horské dráze!

Při nehodě horské dráhy na Pivovarské fošně v Hradci Králové se zranilo osm dětí a jeden dospělý (2.5.2026)
Autor: Kamil Morávek - 
2. května 2026
18:16

Na Májové pouti na Pivovarské flošně v Hradci Králové došlo v sobotu k nehodě malé horské dráhy. Při té utrpělo zranění osm dětí a jedna dospělá osoba. Nikdo z nich naštěstí není ve stavu ohrožení života.

Na místo nehody vyráželi Královéhradečtí záchranáři krátce po půl páté. Celkem museli ošetřovat devět lidí, z toho osm dětí. „Všichni utrpěli lehká poranění a k dalšímu vyšetření byli přepraveni do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ napsali záchranáři na sociálních sítích.

Na místě zasahovali i hasiči. „Vyslali jsme 3 jednotky a technický kontejner pro případnou potřebu vyproštění většího počtu osob nebo stabilizace konstrukce atrakce,“ napsali. Další nebezpečí už podle jejich odhadů nehrozí.

nehodazraněnízranění dítěteFakultní nemocnice Hradec Královéhorská dráhaHradec Králové
