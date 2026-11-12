Čech Jan přežil tragédii v Andách: Tři mrtví kamarádi a boj o život
Sestup z peruánské hory Huascarán se letos v létě změnil v noční můru. Český horolezec Jan Špička uvízl v ledovcové trhlině a zachránilo ho jen dobře ukotvené lano a pohotová pomoc parťáka Matěje Žáka. Tři jejich peruánští přátelé bohužel štěstí během sestupu neměli.
Dramatické chvíle na nejvyšší peruánské hoře popsal český horolezec Jan Špička až nyní. Skupina dosáhla vrcholu 13. července. Kromě Čecha Jana a jeho parťáka Matěje Žáka se výstupu účastnili i jejich peruánští přátelé Saul Mendoza, Chicho Ugarte a Arti Salas.
Radost z dosaženého vrcholu netrvala dlouho. Při sestupu se Jan Špička propadl do skryté ledovcové trhliny. „(...) Bylo to, jako bych padal celou věčnost. Najednou jsem cítil, jak se lano napíná, a věděl jsem, že je to Matýsek. Ale padal jsem dál. V tom okamžiku jsem si byl jistý, že za chvilku se Matýsek vrhne za mnou a oba budeme mrtví,“ uvedl Špička serveru Climbing. Lano ovšem naštěstí splnilo svůj účel a i díky pohotové reakci Matěje Žáka se Jana podařilo zachránit. „(...) Pode mnou jsem neviděl nic jiného než ledové peklo,“ pokračoval český alpinista. Za dalších několik desítek minut se oběma podařilo ze smrtícího sevření dostat. „(...) S Matějem jsme si padli do náruče a začali jsme chápat, co jsme právě přežili. Stačilo by mu jen velmi málo, aby se za mnou vrhl, a nikdo by nás nikdy nenašel,“ dodal.
Smrt přátel
Jejich tři peruánští přátelé se přitom vydali jinou sestupovou trasou. Během cesty ovšem zmizeli. Do následného pátrání se zapojili přátelé i dobrovolníci. Později vyšlo najevo, že se pod nimi prolomil sněhový most. „Dodnes se nic nenašlo a podle mého názoru bude těžké cokoli najít,“ řekl Čech nakonec.
Jak okomentoval server Koktejl, pětice horolezců zvolila při výstupu na jižní vrchol Huascaránu trasu El Escudo. Jde o alternativní cestu, která je oproti klasické trase La Garganta technicky náročnější. Vede západní stěnou a přes hřeben hory. Od klasické trasy se odděluje zhruba v nadmořské výšce 5800 metrů a pokračuje přes výraznou trojúhelníkovou ledovou stěnu. Její obtížnost se hodnotí stupněm D+ a sklon některých úseků dosahuje 50 až 60 stupňů. První výstup touto cestou se podařil trojici W. Broda, J. Merler a B. Segger v roce 1969.
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