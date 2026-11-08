Holčičku (†4) umučili a odhodili u dálnice: Rodiče usvědčí po 39 letech?

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Jiří Čada)
Autor: Martin Lisičan - 
8. listopadu 2026
14:10

K zásadnímu zvratu by mohlo už brzy dojít v jednom z nejstarších nevyřešených případů vraždy ve Francii. V roce 1987 našli dělníci poblíž obce Suèvres u dálnice A10 zohavené tělíčko dívenky (†4). Totožnost holčičky se přitom podařilo zjistit až v roce 2018. Z brutální vraždy stanou před soudem její vlastní rodiče. 

Čtyřletou Inass Touloub, nalezenou u dálnice A10 ve Francii v roce 1987, někdo před smrtí brutálně týral. Tělíčko neslo známky násilí, včetně popálenin od žehličky a jizev po kousancích. Vyšetřování odhalilo, že kousance na tělíčku způsobila dospělá žena, uvedl web TF1 Info.  Ačkoliv proběhlo nespočet pokusů o odhalení totožnosti dívenky, rozplést tuto záhadu vyšetřovatelům trvalo až do roku 2018.

Jak okomentoval deník Le Monde, díky testům DNA se podařilo identifikovat rodiče oběti. Otec Ahmed Touloub (74) a matka Halima El Bakhti (72) v červnu toho roku skončili v poutech. Soudní proces se ale vlivem odvolání a dalšího vyšetřování protáhl až do letošního roku. 

David Žaloudek dostal 16 let za pokus vraždy seniora na Brněnsku.
Brno - Krimi Vykrádal dům mrtvého seniora: Narazil na jeho dvojče! Zbil ho a svázal, dostal 16 let

Podle obvinění se matka úmyslně dopustila ohavného týrání, které vedlo k úmrtí její dcery. Manžel, který o násilí páchaném manželkou věděl, je obviněn ze spoluúčasti. Během výslechu otec dítěte obvinil matku, uvedl deník L'Essentiel. Tvrdil, že když se jednoho dne vrátil domů, dívka byla už mrtvá. Tvrdil, že tělíčka malé holčičky se zbavili cestou na dovolenou. Oběma v případě viny hrozí doživotí. 

Holčička, které by nyní bylo 43 let, je pohřbena na hřbitově v Suèvres, nedaleko místa, kde bylo nalezeno její tělo. 

Bývalý šéfpilot slovenské vládní letky měl po hádce zastřelit vlastního syna.
Krimi Bývalý vládní pilot v Nové Bani zastřelil syna!? Šokující zjištění

Video se připravuje ...
Muž obviněný z vraždy a rozčtvrcení ženy řekl, že se přizná výměnou za sendvič, hranolky a Pepsi

Témata:
týránídálnicevraždaFrancienásilídělníkSuèvresApple A10 Fusion
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Kotek v slzách po těžké ztrátě: Životnímu rozhodnutí s Radanou nešlo zabránit
Kotek v slzách po těžké ztrátě: Životnímu rozhodnutí s Radanou nešlo zabránit
Aha!
Týdenní horoskop od 9. do 15. listopadu: Štíra čeká kontrola účetnictví, Berana skvělá zábava
Týdenní horoskop od 9. do 15. listopadu: Štíra čeká kontrola účetnictví, Berana skvělá zábava
Dáma
Kam o víkendu 13.–15. listopadu? Hvězdy Pána prstenů na Comic-Conu v Brně, svatomartinské slavnosti v Praze a další
Kam o víkendu 13.–15. listopadu? Hvězdy Pána prstenů na Comic-Conu v Brně, svatomartinské slavnosti v Praze a další
Maminka
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Ženy
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Moje zdraví
20 nejkrásnějších vánočních trhů Evropy 2026: Praha boduje, první místo ale překvapí
20 nejkrásnějších vánočních trhů Evropy 2026: Praha boduje, první místo ale překvapí
e15
Vysoké tržby nejsou zárukou půjčky. Co banky živnostníkům vyčítají?
Vysoké tržby nejsou zárukou půjčky. Co banky živnostníkům vyčítají?
Reklama
Důvodů Hapalova konce je víc. Řeší se Guľa, sportovní ředitel z vlastních zdrojů?
Důvodů Hapalova konce je víc. Řeší se Guľa, sportovní ředitel z vlastních zdrojů?
iSport
Hrdina české proruské scény jde přes mrtvoly. Vance pohřbil Trumpa a chystá útok na Bílý dům
Hrdina české proruské scény jde přes mrtvoly. Vance pohřbil Trumpa a chystá útok na Bílý dům
Reflex