Holčičku (†4) umučili a odhodili u dálnice: Rodiče usvědčí po 39 letech?
K zásadnímu zvratu by mohlo už brzy dojít v jednom z nejstarších nevyřešených případů vraždy ve Francii. V roce 1987 našli dělníci poblíž obce Suèvres u dálnice A10 zohavené tělíčko dívenky (†4). Totožnost holčičky se přitom podařilo zjistit až v roce 2018. Z brutální vraždy stanou před soudem její vlastní rodiče.
Čtyřletou Inass Touloub, nalezenou u dálnice A10 ve Francii v roce 1987, někdo před smrtí brutálně týral. Tělíčko neslo známky násilí, včetně popálenin od žehličky a jizev po kousancích. Vyšetřování odhalilo, že kousance na tělíčku způsobila dospělá žena, uvedl web TF1 Info. Ačkoliv proběhlo nespočet pokusů o odhalení totožnosti dívenky, rozplést tuto záhadu vyšetřovatelům trvalo až do roku 2018.
Jak okomentoval deník Le Monde, díky testům DNA se podařilo identifikovat rodiče oběti. Otec Ahmed Touloub (74) a matka Halima El Bakhti (72) v červnu toho roku skončili v poutech. Soudní proces se ale vlivem odvolání a dalšího vyšetřování protáhl až do letošního roku.
Podle obvinění se matka úmyslně dopustila ohavného týrání, které vedlo k úmrtí její dcery. Manžel, který o násilí páchaném manželkou věděl, je obviněn ze spoluúčasti. Během výslechu otec dítěte obvinil matku, uvedl deník L'Essentiel. Tvrdil, že když se jednoho dne vrátil domů, dívka byla už mrtvá. Tvrdil, že tělíčka malé holčičky se zbavili cestou na dovolenou. Oběma v případě viny hrozí doživotí.
Holčička, které by nyní bylo 43 let, je pohřbena na hřbitově v Suèvres, nedaleko místa, kde bylo nalezeno její tělo.
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