Šokující záběry z D1: Řidič tlačil porouchanou dodávku na dálnici!

Policisté varují: Nikdy netlačte auto na dálnici!
Policisté varují: Nikdy netlačte auto na dálnici!
Policista si všiml rozbité dodávky náhodou při jízdě na D1
Řidič a spolujezdci se jí snažili dotlačit do odstavného pruhu
Policista zablokoval přilehlý pruh a vyběhl jim na pomoc
Autor: Kamil Morávek - 
11. června 2026
12:21

Policisté zveřejnili na facebooku video z dálnice D1, ve kterém se řidiči porouchala dodávka přímo na dálnici. Stalo se tak jen pár desítek metrů před SOS zálivem. Řidič se rozhodl porouchanou dodávku do bezpečí dotlačit. To je ale podle policie nesmírně riskantní.

Dodávka se porouchala v úseku se třemi jízdními pruhy, jen kousek před nouzovým stáním. Zoufalý řidič a jeho spolujezdci se proto přímo v dopravní špičce rozhodli auto dotlačit do bezpečí. To je však podle policie zásadní chyba. „Místem náhodně projížděl policejní vůz, který okamžitě rozsvítil výstražná světla a zablokoval jízdní pruh, aby ochránil muže tlačící dodávku,“ napsali policisté.

Tlačení vozidla v provozu je podle nich nesmírně nebezpečné. Stejně tak by v podobných situacích řidiči neměli zůstávat v autě a pohybovat se po vozovce. Stejně tak je prý velice jednoduché podcenit nebezpečnost rychle projíždějících vozidel. Obzvlášť těch nákladních.

Video  Muž tlačil rozbitou dodávku po dálnici D1  - Policie ČR
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Co dělat?

Policisté však v příspěvku vypsali i několik rad, jak se v podobné situaci zachovat co nejlépe. Základem je zapnout výstražná světla a dojet na nejbližší sjezd a odstavit u krajnice. Pokud to však není možné, rozhodně auto po dálnici netlačit. Místo je pak nutné označit trojúhelníkem a obléct si k tomu reflexní vestu. V neposlední řadě je důležité zavolat pomoc a pohybovat se jen za svodidly.

Řidič z D1 měl štěstí, svým jednáním si však mohl přivodit mnohem vážnější problémy, než jen rozbitou dodávku.

Policisté varují: Nikdy netlačte auto na dálnici!
Policisté varují: Nikdy netlačte auto na dálnici!
Policista si všiml rozbité dodávky náhodou při jízdě na D1
Řidič a spolujezdci se jí snažili dotlačit do odstavného pruhu
Policista zablokoval přilehlý pruh a vyběhl jim na pomoc

Témata:
policieDálnice D1dálnice
Kamil Morávek
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Zdeněk Vykadil ( 11. června 2026 16:17 )

Příslušníci to raději jistí od Aralky.

deben Duben ( 11. června 2026 15:11 )

VB nepomohla , raději blikali ...

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