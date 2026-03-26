D1 na Žďársku zablokoval převrácený kamion: Dálnice ve směru na Prahu stála čtyři hodiny
Převrácený kamion zablokoval v noci na čtvrtek na zhruba čtyři hodiny dálnici D1 na 142. kilometru u Velkého Meziříčí na Žďársku ve směru na Prahu.
Na místě se vytvořila až téměř desetikilometrová kolona aut. Vyplývá to z informací policie a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).
Nehoda se stala krátce po 02:00. Kolem 05:30 začala auta projíždět úsekem jedním pruhem a přibližně v 06:10 se provoz plně obnovil. Kolona vozů se pak podle ŘSD začala postupně rozjíždět.
