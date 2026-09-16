„V úterních odpoledních hodinách jsme přijali několik oznámení o vozidlu, které jede po dálnici D5 od 128. km ve směru na Plzeň v protisměru. Na místo okamžitě vyjeli policisté, kteří zjistili, že se jedná o vozidlo Toyota Yaris,“ uvedla policejní mluvčí Iva Vršecká.
Za volantem seděl senior (80). „Ten dojel až na benzinovou čerpací stanici na 123. km, kde se otočil a pokračoval v jízdě směrem na Rozvadov,“ řekla Vršecká. To už se zařadil do správného směru. Je tak pravděpodobné, že původně špatně najel na přivaděč dálnice.
Zmatenému řidiči se při jeho riskantní jízdě musely vyhnout desítky řidičů. „S ohledem na rychlost jízdy i nepředvídatelnost takové situace mohou dopravní nehody končit fatálně. Věc si převzali kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření za spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti a případem se nadále zabývají,“ dodala Vršecká.