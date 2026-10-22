Mnozí lidé z obce mladíka velmi dobře znají. Vyrůstal zde od malička. „S rodiči bydlel v bytovce. Ty už tu nejsou. Jeho táta třeba jel na čtrnáct dní na ryby do Finska, a kluk tak byl u dědy a babi. Celý život vlastně vyrůstal u prarodičů. Od nich měl vše, na co si vzpomněl. Koupili mu třeba drahé kolo,“ řekl jeden z místních.
Právě na kole odjel v sobotu 10. října do Plzně a tam u Boleveckého rybníka náhodně zaútočil na běžkyni. Pobodal ji do zad! Záchranka ji odvezla se zraněními do nemocnice. „Obtěžoval ženy a dívky u nás v obci. Jedna byla už dospělá, druhá školačka, obě lákal, aby s ním šly do lesa,“ řekl muž z obce, kde mladík bydlí.
Mladík na soud čeká ve vazbě, kriminalisté jeho čin šetří jako pokus vraždy. Vzhledem k jeho věku ho čeká poloviční sazba, maximálně tedy 10 let.
Náctiletý samorost
Většina lidí z vesnice se o něm nevyjadřuje zrovna pěkně. „Nikdo z jeho vrstevníků v obci se s ním nekamarádil. Byl divný, takový samorost. Bylo otázkou času, kdy něco vyvede,“ uvedla jedna z žen. „Také byl agresivní na děti, hlavně kluky,“ přidala se další žena.
„Chtěl vyzkoušet, jaké to je někoho bodnout," uvedl pro Blesk.cz zdroj, který je obeznámen s vyšetřováním.
„Je to hrozné, co se stalo. Nás to všechno mrzí. Lidé tady o něm říkají špatné věci, ale ať si raději zametou před svým vlastním prahem,“ řekl mladíkův dědeček.
Další ze sousedů o mladíkovi ale hovoří hezky. „Nekouřil, nefetoval, nepil, žil jen pro kolo. Často jsem se s ním stýkal. Třeba jsem mu pomáhal opravovat kolo. Kluk byl v pohodě. Sice trochu svůj, ale každý jsme přece nějaký,“ uvedl muž a dodal:
„Chodil na učňák a myslím si, že ho tam asi kluci šikanovali. Proč to udělal? Neumím si to vysvětlit. Třeba potkal nějakou bandu a ti mu řekli, musíš tohle udělat a pak tě vezmeme do party.“
Psycholog: Je to na odborníka!
Podle psychologa Miloslava Čedíka neměl mladík v pořádku psychiku a svou roli může hrát i rodinné zázemí. „Člověk, který má v pořádku psychiku, nepoužije agresi ještě s nožem. Máme v sobě brzdící mechanismy, že tohle se nedělá.“
Podle něj situace v Plzni nevykazovala žádné známky afektu, a přesto tam došlo k ublížení. „Jeho kontakt se ženami ukazuje na známky sociální nešikovnosti, tedy chlapec je v osobnosti, co není úplně v pořádku. Dotyčný by měl být vyšetřen na psychiatrii, tohle je už na péči odborníků,“ uvedl psycholog.
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