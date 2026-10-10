Pobodanou je zhruba 40letá žena, která si byla kolem rybníka zaběhat. Útočník, který jel patrně na kole, ji napadl zřejmě zezadu a bodl ji nožem.
„Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení o napadení ženy neznámým pachatelem, který za ní měl jet na kole. Na místo ihned vyjelo několik hlídek policistů, kteří nyní po pachateli pátrají,“ uvedla Mifková.
„Žena byla po ošetření bodné rány v oblasti zad našimi záchranáři transportována do zdravotnického zařízení při vědomí a ve stabilizovaném stavu,“ mluvčí záchranné služby Luboš Bouček.
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