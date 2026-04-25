Krvavý incident v Mostě: Pobodaný muž skončil v nemocnici
Policie vyšetřuje od pátečního večera pobodání muže v Mostě, v ohrožení života není. Muže, který mu zranění způsobil, policisté zadrželi. Informovala o tom regionální mluvčí policie Miroslava Glogovská.
Oznámení o pobodaném muži, který je na okraji mostu na přemostění silnice I/13 přijali policisté v pátek 24. dubna po 19:00. „Podle prvotních informací měl být muž pobodán jiným mužem ve stanovém městečku, které se nachází pod zmíněným přemístěním,“ uvedla Glogovská. „Policisté ihned začali pátrat po podezřelém a v souvislosti s incidentem zadrželi jednoho muže. Případem se zabýváme a s ohledem na začátek prověřování nemůžeme poskytnout bližší informace,“ řekla.
Zraněného muže převezla záchranná služba k dalšímu ošetření do mostecké nemocnice. „Jeho zranění nebyla života ohrožující,“ řekl ČTK mluvčí krajských záchranářů Patrik Christian Cmorej.
Zraněný muž se po útoku snažil vyhledat pomoc u nedaleké vozovky, uvedl server E-mostecko. „Ležel tam v krvi, asi se doplazil k silnici,“ popsal svědek. Bodné rány měl v oblasti končetin.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.