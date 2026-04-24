Schizofrenička Orlová ubodala studenta Petra (†16). Rodiče se bojí: Pustí ji na svobodu?!
Před dvanácti lety došlo k strašlivému útoku na střední škole ve Žďáru nad Sázavou. Schizofrenička Barbora Orlová tam v říjnu ubodala teprve šestnáctiletého Petra Vejvodu, který bránil spolužačku. Psychicky nemocná vražedkyně je od té doby zavřená v detenci. Odborník se jí zastává a osvobodil by ji, zatímco rodiče zavražděného chlapce se bojí.
V úterý 14. října 2014 vtrhla ve Žďáru nad Sázavou psychicky nemocná Barbora Orlová do šatny na střední škole s 21centimetrovou replikou vojenského nože. Zaútočila na studentku a zranila ji. Pobodané dívce tehdy přispěchal na pomoc šestnáctiletý Petr Vejvoda. Hrdinstvím se dostal do hledáčku nepříčetné útočnice, která ho nemilosrdně zavraždila.
Následně zranila další studentku, kterou využila jako rukojmí. Policejní vyjednavač Petr Gruber se ale nabídl, že se s dívkou vymění, aby měla šanci na přežití. Studentka vyvázla. Gruber si z akce odnesl řezné rány.
Útok tedy přežily dvě pobodané studentky a zraněný vyjednavač. Koho se už přes veškerou snahu zachránit nepodařilo, byl student Petr Vejvoda, který se pro spolužačku obětoval. In memoriam získal on i jeho rodina několik vyznamenání.
Uběhlo 12 let. Barbora Orlová je roky zavřená v detenci, je pod přísným dohledem lékařů a pod medikací. Trpí silnou schizofrenií. Podle odborníků byla v osudný den nepříčetná. Podlehla bludům. „Nerozpoznávala tehdy, že je to protiprávní, neovládala své jednání. Motivace byla čistě chorobná,“ vysvětlil pro CNN Prima News psychiatr Jiří Švarc.
Dodal, že žena za roky léčby udělala obrovský pokrok. Švarc otevřeně přiznal, že by ji z detence pustil na svobodu. Podle něj je zaléčená. Systém by dnes zároveň dokázal lépe rozpoznat, kdyby nekontrolovaně vysadila léky, což tehdy udělala, akorát na to nikdo nepřišel.
Rodiče zesnulého chlapce mají na situaci odlišný názor. „My Orlové odpustit ani nikdy nemůžeme… Na druhou stranu já prostě chápu, je to nemocný člověk. Teď tu léčbu má. Ale zároveň mám velký strach, že je nebezpečná, mohla by se dostat ven. Aby neudělala to, co udělala nám, ještě někomu dalšímu,“ sdílela obavy pozůstalá maminka.
Po letech si Barbora Orlová údajně uvědomila své konání a pochopila, že k útoku došlo kvůli vysazení medikace. Nemocná žena měla už v minulosti zaútočit nožem ve školce. Podle právníků bude její pobyt v detenci delší především kvůli medializaci celého případu.
Bohužel je nemocná, nerozumím problematice,ale tahle nemoc je hrozná ,je to tragédie pro ni i pro oběť.