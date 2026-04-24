Schizofrenička Orlová ubodala studenta Petra (†16). Rodiče se bojí: Pustí ji na svobodu?!

Před šesti lety vpadla schizofrenička Barbora Orlová na střední školu: Zavraždila tam studenta Petra.
Před šesti lety vpadla schizofrenička Barbora Orlová na střední školu: Zavraždila tam studenta Petra.
Barbora Orlová vypadala u soudu jako modelka.
Matka vražedkyně se za smrt mladého studenta omluvila.
Barbora Orlová je umístěna v detenčním zařízení.
Autor: Nicole Kučerová 
24. dubna 2026
08:00

Před dvanácti lety došlo k strašlivému útoku na střední škole ve Žďáru nad Sázavou. Schizofrenička Barbora Orlová tam v říjnu ubodala teprve šestnáctiletého Petra Vejvodu, který bránil spolužačku. Psychicky nemocná vražedkyně je od té doby zavřená v detenci. Odborník se jí zastává a osvobodil by ji, zatímco rodiče zavražděného chlapce se bojí.

V úterý 14. října 2014 vtrhla ve Žďáru nad Sázavou psychicky nemocná Barbora Orlová do šatny na střední škole s 21centimetrovou replikou vojenského nože. Zaútočila na studentku a zranila ji. Pobodané dívce tehdy přispěchal na pomoc šestnáctiletý Petr Vejvoda. Hrdinstvím se dostal do hledáčku nepříčetné útočnice, která ho nemilosrdně zavraždila.

Následně zranila další studentku, kterou využila jako rukojmí. Policejní vyjednavač Petr Gruber se ale nabídl, že se s dívkou vymění, aby měla šanci na přežití. Studentka vyvázla. Gruber si z akce odnesl řezné rány.

Útok tedy přežily dvě pobodané studentky a zraněný vyjednavač. Koho se už přes veškerou snahu zachránit nepodařilo, byl student Petr Vejvoda, který se pro spolužačku obětoval. In memoriam získal on i jeho rodina několik vyznamenání.

Uběhlo 12 let. Barbora Orlová je roky zavřená v detenci, je pod přísným dohledem lékařů a pod medikací. Trpí silnou schizofrenií. Podle odborníků byla v osudný den nepříčetná. Podlehla bludům. „Nerozpoznávala tehdy, že je to protiprávní, neovládala své jednání. Motivace byla čistě chorobná,“ vysvětlil pro CNN Prima News psychiatr Jiří Švarc.

Dodal, že žena za roky léčby udělala obrovský pokrok. Švarc otevřeně přiznal, že by ji z detence pustil na svobodu. Podle něj je zaléčená. Systém by dnes zároveň dokázal lépe rozpoznat, kdyby nekontrolovaně vysadila léky, což tehdy udělala, akorát na to nikdo nepřišel.

Rodiče zesnulého chlapce mají na situaci odlišný názor. „My Orlové odpustit ani nikdy nemůžeme… Na druhou stranu já prostě chápu, je to nemocný člověk. Teď tu léčbu má. Ale zároveň mám velký strach, že je nebezpečná, mohla by se dostat ven. Aby neudělala to, co udělala nám, ještě někomu dalšímu,“ sdílela obavy pozůstalá maminka.

Po letech si Barbora Orlová údajně uvědomila své konání a pochopila, že k útoku došlo kvůli vysazení medikace. Nemocná žena měla už v minulosti zaútočit nožem ve školce. Podle právníků bude její pobyt v detenci delší především kvůli medializaci celého případu.

Video  Insta Crime Podcast: Psychicky nemocná Barbora zaútočila na střední škole.  - pdc, icp, Jedlička Čebotareva
Video se připravuje ...
Před šesti lety vpadla schizofrenička Barbora Orlová na střední školu: Zavraždila tam studenta Petra.
Před šesti lety vpadla schizofrenička Barbora Orlová na střední školu: Zavraždila tam studenta Petra.
Barbora Orlová vypadala u soudu jako modelka.
Matka vražedkyně se za smrt mladého studenta omluvila.
Barbora Orlová je umístěna v detenčním zařízení.

Témata:
léčbasmrtvraždanůžpsychiatrschizofreniebodná ránapsychické problémybarbora orlovádetencepsychická nemocmedikaceŽďár nad SázavouOrlovástřední školaPetr VejvodaJiří Švarc
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

seng ( 24. dubna 2026 12:21 )

Bohužel je nemocná, nerozumím problematice,ale tahle nemoc je hrozná ,je to tragédie pro ni i pro oběť.

Bleskoska ( 24. dubna 2026 10:41 )

Zaléčená už byla jednou. Vzpomeňte sei - tehdy vlítla do školky na děti, učitelka se postavila mezi děti a ji a dostala pecku nožem ona. A v tom Žďáře? Petr zemřel na masívní krvácení v podstatě hned, ta dívka, co ji bodla do břicha, umírala, ale spasil ji policista vyjednavač, který proti všem předpisům s enabídl za toto rukojmí, vyškemral možnost pomoci zraněné, sám hrál blba, musel se zout a sedět v tureckém sedu, dívčina tam musela zůstat. Nakonec Orlovou skolili ta***m, ale i tak policistu bodla do krku, nůž držela podhmatem, ne že nevědděla, ta věděla sakra dobře, co dělá. Policista i ta dívka mohli byt také dalšími oběťmi, stačilo málo, hrálo se o minuty a o centimetry. Ne, ta není zaléčená, ta podává herecký výkon a a hraje na city, ale společnosti znovu ublíží, patří navždy vyčlenit a nepouštět na svobodu. Petr byl mladý mrštný vysportovaný, a co mu to bylo platné... Naučme se bránit proti takovým individuím a nevolejme po falešném lidumilství, Orlová si svobodu nezaslouží. Měla dostat doživotí za vraždu a dva pokusy o vraždu, ne ji zase pustit a čekat, kdy ji nějaký psychiatr pošle mezi lidi, které ona považuje za svou lovnou.

Babišova Inflace ( 24. dubna 2026 10:39 )

Zaléčená neznamená změněná. Uvnitř stále číhá stvůra, stačí chybný krok a je zle.

Anika ( 24. dubna 2026 09:45 )

"... . Švarc otevřeně přiznal, že by ji z detence pustil na svobodu. Podle něj je zaléčená. ..."

Zaléčená neznamená vyléčená!!! Nepouštět - nikdy - ani omylem!

Karlos Rock ( 24. dubna 2026 09:12 )

Toto jsou otřesné případy lidí které by se neměli omlouvat nemocemi,ale pokud lékař zjistí nemoc psychiky měl by stát okamžitě více hlídat nemocného člověka aby neměl šanci spáchat čin vraždy.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
