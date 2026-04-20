Střelba u pyramid: Několik mrtvých i zraněných turistů

Pyramida v Mexiku. (ilustrační foto)  (Autor: Facebook/Teresa Arroyo)
Autor: ČTK - 
20. dubna 2026
22:48

Po střelbě u pyramid v mexické turistické a archeologické oblasti Teotihuacánu v pondělí zemřela Kanaďanka. Napsala to agentura Reuters s tím, že se útočník zastřelil. Mexický web La Jornada dodal, že na jednu z pyramid vylezli tři pachatelé a začali střílet, což si vyžádalo nejméně 15 zraněných, kteří se kvůli výstřelům pokusili utéct a z památky spadli.

Teotihuacán se nachází severovýchodně od metropole Mexika. Na internetu podle La Jornady koluje video, na němž žena za výstřelů křičí „Zavolejte policii“. Turisté včetně cizinců, kteří se v tu dobu nacházeli v okolí památek, je začali opouštět. Na síti X se objevilo video nejspíše s pachatelem, jak chodí po ochozu pyramidy a na její jedné straně leží pravděpodobně návštěvníci objektu.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová podle Reuters uvedla, že vláda je v kontaktu s kanadskou ambasádou a že na místo míří pracovníci ministerstva vnitra a kultury. Bezpečnostní radu zároveň pověřila tím, aby celou věc vyšetřila.

Bouček na suchu? Nic z toho, co se ženou vlastníme, už není naše
