Střelba u pyramid: Několik mrtvých i zraněných turistů
Po střelbě u pyramid v mexické turistické a archeologické oblasti Teotihuacánu v pondělí zemřela Kanaďanka. Napsala to agentura Reuters s tím, že se útočník zastřelil. Mexický web La Jornada dodal, že na jednu z pyramid vylezli tři pachatelé a začali střílet, což si vyžádalo nejméně 15 zraněných, kteří se kvůli výstřelům pokusili utéct a z památky spadli.
Teotihuacán se nachází severovýchodně od metropole Mexika. Na internetu podle La Jornady koluje video, na němž žena za výstřelů křičí „Zavolejte policii“. Turisté včetně cizinců, kteří se v tu dobu nacházeli v okolí památek, je začali opouštět. Na síti X se objevilo video nejspíše s pachatelem, jak chodí po ochozu pyramidy a na její jedné straně leží pravděpodobně návštěvníci objektu.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová podle Reuters uvedla, že vláda je v kontaktu s kanadskou ambasádou a že na místo míří pracovníci ministerstva vnitra a kultury. Bezpečnostní radu zároveň pověřila tím, aby celou věc vyšetřila.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.