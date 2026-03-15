Stovka mrtvých koťat v mrazáku: Žena z Teplic vyhazovala kočky z okna, přesto zůstává na svobodě
Šokující případ týrání zvířat z Teplic má další vývoj. Žena, u níž policie při domovní prohlídce našla v mrazáku více než stovku mrtvých koťat, do vazby nepůjde. Státní zastupitelství nenašlo důvody pro její vzetí do vazby, a obviněná tak zůstává na svobodě. Lidé z útulku se obávají, že by se podobná situace mohla opakovat.
Případ vyšel najevo poté, co žena přinesla do útulku dvě vážně nemocná koťata. Jejich stav vyvolal podezření a pracovníci útulku upozornili policii. Následná domovní prohlídka v bytě nedaleko lázeňské kolonády přinesla otřesné zjištění. Policisté uvnitř našli desítky zanedbaných koček. Zvířata byla nemocná, některá trpěla svrabem a podle svědků panovaly v bytě velmi špatné hygienické podmínky a zápach.
Během zásahu se žena snažila koček před policisty zbavit a vyhazovala je z okna. Všechny se ale podařilo najít a následně předat veterinářům. Ještě větší šok čekal policisty při otevření pultového mrazáku. Uvnitř objevili více než stovku mrtvých koťat.
Kočky skončily v péči veterinářů
Část zvířat byla odebrána a převezena do útulků na Teplicku. Některé kočky jsou podle pracovníků útulku ve špatném zdravotním stavu a zůstávají v karanténě, kde čekají na další rozhodnutí úřadů. Podle ošetřovatelů si žena vedla podrobné záznamy o narozených koťatech. Z evidencí ale zatím není jasné, za jakých okolností zvířata uhynula ani zda se do mrazáku dostala až po smrti.
Zůstává na svobodě
Státní zastupitelství v Teplicích nakonec nepodalo návrh na vzetí ženy do vazby. Obviněná tak bude stíhána na svobodě minimálně do rozhodnutí soudu. Zástupci útulku přitom upozorňují na obavy, že by se podobné případy mohly opakovat. „Paní si může pořídit další kočky, nemusí je ani nikde kupovat, tuláků je hodně. Obáváme se, že by k této situaci mohlo opakovaně docházet,“ řekla televizi CNN Prima News ošetřovatelka z útulku AniDef Karolína Štolcová.
Policie ženu obvinila ze tří trestných činů včetně týrání zvířat. V případě odsouzení jí hrozí až osm let vězení.
