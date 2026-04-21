Brutální napadení ženy na Písecku: Agresor ji zbil tyčí!
S dlouhým klackem v ruce přiběhl v pondělí odpoledne do areálu běloruské firmy na traktory rozzuřený muž a vrhl se na ženu, která tam vypomáhala. Dřevěnou tyčí ji přetáhl přes hlavu a ruku a pak se začal strkat s lidmi, kteří se ho pokoušeli zastavit. Začátek útoku zaznamenala průmyslová kamera.
K incidentu došlo v Malých Nepodřicích na Písecku. Podle obchodníka s traktory značky Hanwo Eduarda Verenicha dostal i on tyčí po zádech. „Ta paní mě zachránila. Viděla, že jde s klackem, chtěla ho zastavit. Kdyby mi s ním dal po hlavě, tak mi praskne. Sama to schytala. Včera jí dělali ct, dnes je jí špatně, stěžuje si na bolest zad a hlavy. Znovu musela do nemocnice,“ řekl Blesk.cz muž, který v Písku žije přes třicet let.
Útočník přiběhl z jednoho z autobazarů, které v obci jsou. Podle zjištění Blesk.cz jsou za útokem spory mezi podnikateli, které trvají delší dobu. „Máme tu soukromou cestu a na ní věčně parkují lidi, kteří tam nemají co dělat. Pak se tam nedá projet. Slušné jednání jim nic neříká,“ reagoval Verenich. „Když záchranáři přijeli na místo, byla napadená v péči policie. Žena si stěžovala na bolest a motání hlavy. Byla převezena k dalšímu vyšetření do písecké nemocnice,“ řekl Vojtěch Míra z jihočeské záchranky.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.