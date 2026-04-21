Brutální napadení ženy na Písecku: Agresor ji zbil tyčí!

Agresor při divokém útoku napadl ženu dřevěnou tyčí
Agresor při divokém útoku napadl ženu dřevěnou tyčí
Útočník do areálu přiběhl v moment, co žena odcházela hlavní bránou
Útočník do areálu přiběhl v moment, co žena odcházela hlavní bránou
Dřevěná tyč, kterou muž útočil
Autor: Vladimíra Hradská - 
21. dubna 2026
13:56

S dlouhým klackem v ruce přiběhl v pondělí odpoledne do areálu běloruské firmy na traktory rozzuřený muž a vrhl se na ženu, která tam vypomáhala. Dřevěnou tyčí ji přetáhl přes hlavu a ruku a pak se začal strkat s lidmi, kteří se ho pokoušeli zastavit. Začátek útoku zaznamenala průmyslová kamera.

K incidentu došlo v Malých Nepodřicích na Písecku. Podle obchodníka s traktory značky Hanwo Eduarda Verenicha dostal i on tyčí po zádech. „Ta paní mě zachránila. Viděla, že jde s klackem, chtěla ho zastavit. Kdyby mi s ním dal po hlavě, tak mi praskne. Sama to schytala. Včera jí dělali ct, dnes je jí špatně, stěžuje si na bolest zad a hlavy. Znovu musela do nemocnice,“ řekl Blesk.cz muž, který v Písku žije přes třicet let.

Video  Brutální napadení ženy v autobazaru na Písecku, útočník měl dřevěnou tyč  - Facebook
Video se připravuje ...

Útočník přiběhl z jednoho z autobazarů, které v obci jsou. Podle zjištění Blesk.cz jsou za útokem spory mezi podnikateli, které trvají delší dobu. „Máme tu soukromou cestu a na ní věčně parkují lidi, kteří tam nemají co dělat. Pak se tam nedá projet. Slušné jednání jim nic neříká,“ reagoval Verenich. „Když záchranáři přijeli na místo, byla napadená v péči policie. Žena si stěžovala na bolest a motání hlavy. Byla převezena k dalšímu vyšetření do písecké nemocnice,“ řekl Vojtěch Míra z jihočeské záchranky.

Agresor při divokém útoku napadl ženu dřevěnou tyčí
Agresor při divokém útoku napadl ženu dřevěnou tyčí
Útočník do areálu přiběhl v moment, co žena odcházela hlavní bránou
Útočník do areálu přiběhl v moment, co žena odcházela hlavní bránou
Dřevěná tyč, kterou muž útočil

Témata:
útoknapadenítyčnapadení ženyútok tyčínapadení tyčíokres PísekblesktraktorPísek
Vladimíra Hradská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Aha!
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Dáma.cz
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
e15
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
iSport
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Reflex
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Lidé a země