Děsivá srážka sanitky s autem: Jeden mrtvý
Po ranní nehodě sanitky a osobního auta u Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku zemřel dopoledne jeden muž. Podle záchranářů nebylo příčinou úmrtí primárně zranění při havárii. Muž měl zřejmě i jiné zdravotní komplikace, uvedli.
Srazilo se auto s převozovou sanitkou. Zranění utrpělo šest lidí, z nich dva těžké. Silnice I/20, která spojuje České Budějovice a Písek, je kvůli vyšetřování nehody průjezdná kyvadlově. Zraněni byli i pasažéři z převozové sanitky, kolik jich bylo a jak vážná zranění utrpěli, ale policisté ani záchranáři neuvedli. Neřekli ani to, jestli muž, který zemřel, byl jedním z pasažérů v sanitce.
Havárie se stala po 5:00. Podle policistů ji způsobila řidička osobního vozu, která vjížděla na hlavní, kde se srazila se sanitkou. Záchranná služba ke střetu vyslala šest posádek a jednu posádku s lékařem, záchranáři ošetřili dvě ženy a čtyři muže.
„U jedné ženy došlo v důsledku mnohačetných poranění k selhání životních funkcí. První pomoc u postižené zahájili hasiči. Na jejich snahu navázali záchranáři rozšířenou resuscitací. Po poskytnutí intenzivní péče se podařilo stav zraněné stabilizovat a letecky byla transportována na anesteziologicko-resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.
Další muž utrpěl těžší zranění trupu. I jeho záchranáři převezli do českobudějovické nemocnice. Ostatní pacienti byli s lehkými a středně těžkými zraněními převezeni do nemocnic v Českých Budějovicích a Písku.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.