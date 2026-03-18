Děsivá srážka sanitky s autem: Jeden mrtvý

Aktualizováno -
18. března 2026
12:55
Autor: ČTK - 
18. března 2026
10:40

Po ranní nehodě sanitky a osobního auta u Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku zemřel dopoledne jeden muž. Podle záchranářů nebylo příčinou úmrtí primárně zranění při havárii. Muž měl zřejmě i jiné zdravotní komplikace, uvedli.

Srazilo se auto s převozovou sanitkou. Zranění utrpělo šest lidí, z nich dva těžké. Silnice I/20, která spojuje České Budějovice a Písek, je kvůli vyšetřování nehody průjezdná kyvadlově. Zraněni byli i pasažéři z převozové sanitky, kolik jich bylo a jak vážná zranění utrpěli, ale policisté ani záchranáři neuvedli. Neřekli ani to, jestli muž, který zemřel, byl jedním z pasažérů v sanitce.

Havárie se stala po 5:00. Podle policistů ji způsobila řidička osobního vozu, která vjížděla na hlavní, kde se srazila se sanitkou. Záchranná služba ke střetu vyslala šest posádek a jednu posádku s lékařem, záchranáři ošetřili dvě ženy a čtyři muže.

„U jedné ženy došlo v důsledku mnohačetných poranění k selhání životních funkcí. První pomoc u postižené zahájili hasiči. Na jejich snahu navázali záchranáři rozšířenou resuscitací. Po poskytnutí intenzivní péče se podařilo stav zraněné stabilizovat a letecky byla transportována na anesteziologicko-resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.

Další muž utrpěl těžší zranění trupu. I jeho záchranáři převezli do českobudějovické nemocnice. Ostatní pacienti byli s lehkými a středně těžkými zraněními převezeni do nemocnic v Českých Budějovicích a Písku.

Video  Při nehodě u Sojovic utrpělo pět lidí zranění, jeden z nich měl jet v kufru.  - Aktu.cz
Témata:
srážka sanitka řidička hasiči resuscitace Písek Česká tisková kancelář okres České Budějovice Nemocnice České Budějovice Lékařova Lhota České Budějovice
Dechberoucí proměna Ledecké a velké přání táty Janka
Dechberoucí proměna Ledecké a velké přání táty Janka
Aha!
Nejděsivější hrady Česka: Kde spatříte bílou paní nebo bránu do pekla?
Nejděsivější hrady Česka: Kde spatříte bílou paní nebo bránu do pekla?
Dáma.cz
Dcera jí zemřela po nehodě, den po její smrti přišla mamince na telefon šokující zpráva. Vzpomínkové video dojímá
Dcera jí zemřela po nehodě, den po její smrti přišla mamince na telefon šokující zpráva. Vzpomínkové video dojímá
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Král balíkomatů a sousto pro PPF. Polský InPost oznámil rekordní čísla, odkup může začít v dubnu
Král balíkomatů a sousto pro PPF. Polský InPost oznámil rekordní čísla, odkup může začít v dubnu
e15
Dědek se toho nebojí. K aréně za 15 miliard chce v Pardubicích i „halu pro Sáblíkovou“
Dědek se toho nebojí. K aréně za 15 miliard chce v Pardubicích i „halu pro Sáblíkovou“
iSport
Jak Macinka vytrolil sám sebe. Stvořitel Turka a Motoristů Chlad byl komunistický ideolog
Jak Macinka vytrolil sám sebe. Stvořitel Turka a Motoristů Chlad byl komunistický ideolog
Reflex
Cizinci přicházejí z východu! Mluvící bubny byly tak účinné, že je kolonizátoři zabavovali
Cizinci přicházejí z východu! Mluvící bubny byly tak účinné, že je kolonizátoři zabavovali
Lidé a země