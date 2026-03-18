Pád na dno dědice impéria, který zemřel při nehodě: Z miliardáře kamioňákem v insolvenci
Harald Stian Undrum, to byla kontroverzní postavička norského finančního světa. Kdysi žil život snů, ale stačilo pár špatných rozhodnutí a přišel pád na dno. Z milionáře se stal kamioňák, který vše završil tím, že vyhlásil osobní bankrot. Když po letech našel štěstí u mladé manželky Judith, zasáhl nezvratný osud a oba zahynuli při tragickém pádu letadla v Guatemale.
Haraldovi Stanu Undrumovi (†54), dědicovi slavného norského mediálního impéria, který zemřel po pádu letadla v Guatemale, kdysi patřil svět. Jeho vlastní matka se ho sice zřekla, měl však štěstí v neštěstí. Adoptovala si ho zámožná rodina Schibstedových. Ta vlastní jedno z největších nakladatelství v Norsku. Jenže místo pohádkového života přišel strmý pád na dno.
Finanční podvody
V 90. letech se zapletl do tzv. kufříkové kauzy a dostal se do hledáčku médií. Harald se v Norsku proslavil skandálem, kdy byl ručitelem půjčky více jak 12 milionů korun pro pochybného finančníka Thomase Øye. Brzy se navíc ukázalo, že peníze se dostaly do rukou odsouzeného zločince Davida Tosky.
Když Øye půjčku nesplatil, Harald stanul před soudem a byl odsouzen za podílnictví na trestné činnosti, informuje server Nettavisen. Finanční skandál otřásl jeho image dědice miliard a od té doby to s ním šlo z kopce. V roce 2006 se stal terčem děsivé střelby. Na jeho dům a auto někdo vypálil 15 až 20 ran. Uvnitř byla jeho rodina včetně dětí. Bulvární média spekulovala, že útok souvisel s jeho konflikty s norskými kriminálníky v kauze kolem Tosky a Øyeho.
Pád na dno
Z někdejšího boháče tak byl muž, který přišel o většinu jmění a snažil se znovu postavit na nohy. Po finančních problémech a skandálech v Norsku utekl do Španělska, kde se několik let živil jako řidič kamionu. Z milionáře, který si žil pohádkový sen, se stal kamioňák na dálkových trasách, co dřel, aby si po těžkých ztrátách vydělal na živobytí.
Prostá práce mu ale nebyla dost dobrá. Vrátil se do Norska, kde se pokoušel znovu podnikat. Dřívější skandály a finanční problémy ho pronásledovaly a vygradovalo to tím, že si na něj došlápl norský finanční úřad. Zabavil mu nemovitosti, včetně luxusních bytů a části ostrova, který vlastnil. Miliony se tak rozplynuly na prach a Harald musel vyhlásit osobní bankrot, i přestože se jeho majetek v roce 2022 odhadoval na zhruba 138 milionů korun.
Nezvratný osud
Když se po letech skandálů a finančních problémů konečně začalo Haraldovi dařit a našel štěstí po boku mladé manželky Judith Mazariegosové, se kterou čekal dítě, přišla tragédie. Oba zemřeli při nehodě letadla v Guatemale.
