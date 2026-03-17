Po pádu letadla zemřel dědic miliardového impéria: O život přišla i těhotná manželka

Autor: kjm - 
17. března 2026
11:15

V Guatemale zemřel dědic norského nakladatelského impéria Schibsted. Harald Stian Undrum zemřel po pádu letadla v Guatemale. Při nehodě přišla o život i jeho těhotná manželka Judith Mazariegosová. Na palubě letadla byli v době nehody ještě další dva lidé, kteří nehodu také nepřežili.

Haraldova životní cesta nebyla vůbec jednoduchá. Narodil se v Anglii, jeho matka však už během těhotenství měla jasno v tom, že si dítě nechávat nechce a po porodu ho dá k adopci. Díky ohromnému štěstí si ho adoptovala právě rodina Schibstedových, která vlastní jedno z největších nakladatelství v Norsku.

Harald však od malička bojoval s učením, později u něj diagnostikovali těžkou dyslexii, informoval deník Bild. Kvůli tomu navštěvoval specializovanou školu v Anglii. Jeho adoptivní matka se tam s ním dokonce přestěhovala. Do Norska se vrátil na konci devadesátých let a téměř okamžitě se dostal do soudního sporu.

Půjčil totiž větší obnos peněz pochybnému finančníkovi a kvůli splátkám skončil na lavici obžalovaných kvůli inkasování výnosů z trestné činnosti. Následné splátkové závazky nebyl schopen dodržet. S tehdejší manželkou se přestěhoval do Španělska a tam se několik let živil jako řidič kamionu.

V roce 2024 se rozvedl a vyhlásil bankrot. A to i navzdory tomu, že měl tou dobou na účtě v přepočtu přes sto milionů korun. Norské úřady mu v tom samém roce v zemi zabavily majetky. 

Vše se v jeho životě zřejmě začalo obracet k lepšímu, když si vzal mladou Judith, se kterou čekal dítě. Během pobytu v Guatemale však byli účastníky fatální nehody. Jejich letadlo, na palubě kterého byli tou dobou ještě lékař a bývalý profi fotbalista, se zřítilo nedaleko vesnice Vista Hermosa. Podle informací deníku Stern měl za kniplem sedět bývalý sportovec. Všichni čtyři při pádu zemřeli. Jestli pár byl v Guatemale na dovolené anebo za obchody není zatím jasné.

Video  Při nehodě u Sojovic utrpělo pět lidí zranění, jeden z nich měl jet v kufru  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

KONEC VŠEM SPEKULACÍM: Rolins od Nedvěda přiznala pauzu
KONEC VŠEM SPEKULACÍM: Rolins od Nedvěda přiznala pauzu
Aha!
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Dáma.cz
Naučte se říkat NE! Mít zdravé hranice určitě není sobecké, radí mentorka
Naučte se říkat NE! Mít zdravé hranice určitě není sobecké, radí mentorka
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Mzda v inzerátu táhne: Firmám přinese o 50 procent více uchazečů, brzy navíc bude povinná
Mzda v inzerátu táhne: Firmám přinese o 50 procent více uchazečů, brzy navíc bude povinná
e15
Kdo by měl bojovat za Česko v baráži? Máme 23 jmen: kostra ze Slavie, nesmí chybět Šulc
Kdo by měl bojovat za Česko v baráži? Máme 23 jmen: kostra ze Slavie, nesmí chybět Šulc
iSport
Babiš odmítá ruské vlivy, ale jsou v jeho okolí. Vondráček jako hlídač svobody slova je výsměch
Babiš odmítá ruské vlivy, ale jsou v jeho okolí. Vondráček jako hlídač svobody slova je výsměch
Reflex
Nejpodivuhodnější palác světa postavil pošťák. Kameny na něj sbíral 33 let
Nejpodivuhodnější palác světa postavil pošťák. Kameny na něj sbíral 33 let
Lidé a země