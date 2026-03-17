Po pádu letadla zemřel dědic miliardového impéria: O život přišla i těhotná manželka
V Guatemale zemřel dědic norského nakladatelského impéria Schibsted. Harald Stian Undrum zemřel po pádu letadla v Guatemale. Při nehodě přišla o život i jeho těhotná manželka Judith Mazariegosová. Na palubě letadla byli v době nehody ještě další dva lidé, kteří nehodu také nepřežili.
Haraldova životní cesta nebyla vůbec jednoduchá. Narodil se v Anglii, jeho matka však už během těhotenství měla jasno v tom, že si dítě nechávat nechce a po porodu ho dá k adopci. Díky ohromnému štěstí si ho adoptovala právě rodina Schibstedových, která vlastní jedno z největších nakladatelství v Norsku.
Harald však od malička bojoval s učením, později u něj diagnostikovali těžkou dyslexii, informoval deník Bild. Kvůli tomu navštěvoval specializovanou školu v Anglii. Jeho adoptivní matka se tam s ním dokonce přestěhovala. Do Norska se vrátil na konci devadesátých let a téměř okamžitě se dostal do soudního sporu.
Půjčil totiž větší obnos peněz pochybnému finančníkovi a kvůli splátkám skončil na lavici obžalovaných kvůli inkasování výnosů z trestné činnosti. Následné splátkové závazky nebyl schopen dodržet. S tehdejší manželkou se přestěhoval do Španělska a tam se několik let živil jako řidič kamionu.
V roce 2024 se rozvedl a vyhlásil bankrot. A to i navzdory tomu, že měl tou dobou na účtě v přepočtu přes sto milionů korun. Norské úřady mu v tom samém roce v zemi zabavily majetky.
Vše se v jeho životě zřejmě začalo obracet k lepšímu, když si vzal mladou Judith, se kterou čekal dítě. Během pobytu v Guatemale však byli účastníky fatální nehody. Jejich letadlo, na palubě kterého byli tou dobou ještě lékař a bývalý profi fotbalista, se zřítilo nedaleko vesnice Vista Hermosa. Podle informací deníku Stern měl za kniplem sedět bývalý sportovec. Všichni čtyři při pádu zemřeli. Jestli pár byl v Guatemale na dovolené anebo za obchody není zatím jasné.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.