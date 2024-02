Podvyživenou ženu prohlásili za mrtvou, ale...: Po pěti hodinách v márnici se v pytli začala škubat!

Šokující incident vyděsil pracovníky márnice v Guatemale, když se žena prohlášena za mrtvou začala po pěti hodinách v pytli nekontrolovatelně hýbat. Zděšení pracovníci ihned upozornili lékaře a ženu urychleně začali resuscitovat. To se bohužel nepodařilo a ženu podruhé prohlásili za mrtvou. Událost zachytila kamera!

Nejmenovaná pacientka po příjezdu do nemocnice San Juan de Dios v Guatemale jevila známky těžké podvýživy, nevykazovala žádné známky dýchání ani mozkové činnosti. Mluvčí nemocnice uvedl, že ženu prohlásili za mrtvou po 30 minutách od příjezdu. Jak situaci komentuje The Mirror, ženu podle lékařského protokolu následně převezli do márnice.

Zběsilý převoz zpět na pohotovost

V márnici bylo ticho a zima. Po pěti hodinách v pytli se v ovšem mladá žena začala nekontrolovatelně škubat. Šokovaní pracovníci márnice proto spěchali upozornit lékaře a mladou ženu urychleně přijali na pohotovost. I přes snahu zdravotníků o resuscitaci však pacientka ani poté nejevila žádné známky života. Podruhé ji proto prohlásili za mrtvou.

Pochybení nemocnice?!

Dosud není zřejmé, zda událost vyšetřují úřady. Jeden z místních obyvatel uvedl, že guatemalské zdravotnictví je jedna velká pohroma. Jiní zdravotní systém naopak obhajují. Tvrdí, že lékaři v nemocnici San Juan de Dios zachránili životy i těm nejtragičtějším případům. Někteří dokonce dodávají, že zdravotnická péče je zde bezkonkurenční.

Zážitky ze smrti očima živých

Nejedná se ovšem o jediný případ „vstání z mrtvých“. Uživatelé na sociální síti Reddit ve svých příspěvcích a komentářích popisují své zážitky zmrtvýchvstání z klinické smrti. „Cítila jsem se povznesená. Představte si, že člověk, do kterého jste byli celý život zamilovaní, vám prozradí, že k vám chová stejné city. Přesně takový pocit jsem měla,“ uvedla jedna z uživatelek.

Jiný uživatel dodal: „Mému tatínkovi se zastavilo srdce. Museli ho resuscitovat, naštěstí byla resuscitace úspěšná. Doma nám pak říkal, že cítil ohromný pocit klidu, jako nikdy v životě předtím.“