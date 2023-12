Katce (19) se zastavilo srdce: Noční můry a pocity „z márnice“! Klinickou smrt přežili i Radka a Roman

Katka: Zástava srdce v 18 letech

Katce bylo osmnáct, měla stres před maturitou a do toho onemocněla chřipkou. Doma zkolabovala, třikrát ji oživovala její matka se sestrou, zatímco otec volal záchranou službu. V nemocnici pak musela být oživována znovu a pak strávila určitý čas v umělém spánku.

„Já oživování popisuji jako příjemný zážitek, je to skoro jako se znovu narodit, najednou dýcháte sama,“ vypráví mladá žena s tím, že měla sny, jen neví, kdy přesně se jí zdály.

„Ale byly to spíš noční můry, měla jsem pocit, že jsem v márnici. Byla mi zima, asi mě převáželi někde venku a slyšela jsem zvuky, jako když se zavírají kovové šuplíky, takže proto jsem asi získala dojem, že jsem v márnici,“ pokračuje Kateřina.

Na druhou stranu říká, že upadnout do bezvědomí, tedy do stavu klinické smrti, je „těžko popsatelné nic“ - „Je to jako kdybyste se bez jakékoliv vzpomínky ocitli na jiném místě,“ řekla Blesk Zprávám Katka.

Roman: Srdce mi nefungovalo 20 minut

Romanovi bylo 52, když jednoho dne políbil přítelkyni na rozloučenou s tím, že se uvidí večer a odešel do práce. Přiznává, že během svého života kouřil až 50 cigaret denně, měl hodně stresu a jeho otec prodělal tři infarkty, takže nevylučuje ani genetické dispozice. Cestou do práce s kolegou v autě ho přepadla bolest zad ,a tak raději zamířili do pražské Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Před vchodem ale Roman prodělal zástavu srdce.

Před nemocnicí se ho pokoušeli oživit medici a lékaři, co šli do práce. Nepovedlo se. Pak Romana napojili na ECMO - tedy mimotělní membránovou oxygenaci. Přístroj dokáže dle způsobu zapojení nahradit funkci srdce i plic.

Teprve po 20 minutách se podařilo Romanovo srdce znovu „nastartovat“.

„Měl jsem sny. Nevím, kdy přesně, asi když jsem byl v umělém spánku. Nejednou jsem byl zase s rodiči na mistrovství světa v hokeji v roce 1972. Pak na pitevně s nebožtíky. A pak na místě, kde se nejspíš rozhodovalo, zda se vrátím, nebo ne,“ přemýšlí Roman a dodává, že kdykoliv otevřel oči, viděl vedle sebe na stolku fotografii svojí rodiny.

„Návrat do života je úžasný. Člověk po takové zkušenosti změní pohled na život a má jiné hodnoty. Odvedl jsem dceru k oltáři, užívám si svých vnoučat a také jsem požádal svou přítelkyni o ruku,“ vyjmenovává Roman. Do nemocnice na Karlově náměstí chodí personálu děkovat dvakrát ročně. Nejdříve 3. března, kdy prodělal zástavu a lékaři jej vrátili do života a pak před Vánoci.

Radka: Selhání plic po nákaze covidem-19

V roce 2021 Radka (49) onemocněla covidem-19. Přiznává, že odkládala očkování a nyní toho lituje.

„Nejdříve přišla dušnost, běžné přiznaky covidu-19. Můj stav se nelepšil, tak jsem byla převezena do nemocnice. Tam se přidal oboustranný zánět plic a moje plíce začaly selhávat. Museli mě uvést do umělého spánku a připojit na ECMO,“ popisuje Radka.

Po třech týdnech lékaři Radku probudili. „Stala jsem se v podstatě ležákem. Všechno jsem se musela učit od začátku. Na rehabilitační klinice jsem strávila 6 týdnů, než jsem se vrátila do běžného života,“ přiznává Radka s tím, že lékaři předpokládali, že se bude ze svého stavu vzpamatovávat dva roky.

Máma dvou dětí si to však nechtěla připustit a zapracovala na sobě.

„Jsem vděčná svému manželovi, že děti nepoznaly, že to bylo tak vážné. Nyní cvičím, běhám, chodím se psem, žádné následky nemám,“ řekla Radka, která se angažuje ve spolku Znovu do života. Ten sdružuje a pomáhá pacientům po srdeční zástavě a po nutnosti orgánové podpory.

„Myslím, že kdybych byla očkovaná, tak bych neměla takový průběh nemoci. Proto říkám všem, aby šli na očkování proti covidu-19,“ vzkazuje Radka.

Po této zkušenosti se podle Radky nejen ona raduje z maličkostí. „Mě třeba každé ráno baví jen mazat rohlíky na svačinu,“ usmívá se.

Češi jsou jedničky v resuscitaci

Jak řekl Blesk Zprávám zdravotnický záchranář II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Alan Mejstřík, Češi jsou na špici v resuscitaci, tedy v oživování. A to nejen profesionálové, ale i laici.



„Jedním z důvodů bylo zavedení telefonické asistované neodkladné resuscitace, kde jsou operátoři schopní instruovat laika na místě, jak masírovat hrudník. To zvedlo o desítky procent naději na přežití při srdeční zástavě,“ uvádí Mejstřík.

Dodává, že ochota lidí poskytnout první pomoc se zlepšila, když se přestalo doporučovat dýchání z úst do úst.

„To už se nedělá a je to dodnes v některých učebnicích, což považuji za dost nevhodné,“ doplňuje Mejstřík. V neposlední řadě bylo mezníkem rozšíření automatických externích defibrilátorů. Ty najdete na ulicích, v obchodních centrech nebo i na letištích.