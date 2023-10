Blesk Ordinace 2023 zachraňovala životy: 12 801 vyšetření, 67 nádorů kůže a jedna rakovina plic

Jsem rád, že čtvrtý ročník Blesk Ordinace přivedl do našich improvizovaných ambulancí víc než dva a půl tisíce lidí. Především některá stanoviště – kontrola mateřských znamének, vyšetření nitroočního tlaku, kapacity plic či kontrola hladiny cukru v krvi a krevního tlaku byla doslova v obležení zájemců o vyšetření.

Letos zachytili lékaři 7 zhoubných nádorů kůže, 5 závažných onemocnění očí a desítky osob s vysokými hodnotami diabetu, tlaku nebo nedostatečným fungováním plic. Naši zdravotníci nápor zvládali s úsměvem a s přehledem, za to bych jim chtěl poděkovat.

Blesk Ordinace se stala jakousi alternativou k pravidelné prevenci. Návštěvníci si zvykli každoročně ve stejnou dobu přijít na stejné místo, kde se u svých známých lékařů a zdravotníků nechají vyšetřit. A tak by to mělo být, takže akce rozhodně plní svůj cíl, to mě těší.